LCK Summer 2022 Week 6: Schedule, Standing, Summary

LCK 2022 Summer Season rolls over to Week 6. As Worlds comes closer and closer, each team is working hard to keep or improve their standing.

Only 4 weeks remain until the LCK 2022 Summer Playoffs. Only six teams move on to the playoffs, and the divide between the top six teams and the bottom 4 remains huge. That being said, the top 6 teams within themselves are still neck and neck, with multiple ties. GenG and T1 remain at the top, while Kwangdong Freecs, Nongshim Redforce, Fredit BRION, and Hanwha Life Esports are trying their best to claw to the top 6.

GenG and T1 see it important to hold on to at least their top 2 rank to receive the playoff bye into the semifinals. Being the season’s champion guarantees a team their Worlds 2022 ticket, while being in the top 4 significantly increases their chances of punching their ticket to the international event.

DAMWON Gaming KIA and SANDBOX Gaming, tied in third place, are trying to knock either of the top 2 teams off to get the bye for themselves. That being said, the top teams look quite unstoppable.

LCK 2022 Summer Week 6

Schedule

The schedule for LCK 2022 Summer Week 6 is as follows.

DRX goes up against DAMWON Gaming KIA this week, which is always a banger. Fan favorites T1 go up against two relatively weaker teams this week, which means we might get to see T1 do some experimenting again.

LCK Summer Standings (After Week 6 Matches)

Rank Team W-L Record (Matches) Points 1. Gen.G Esports 11-1 +20 1. T1 11-1 +16 3. DAMWON Gaming 8-4 +11 3. Liiv SANDBOX 8-4 +6 5. DRX 7-5 +2 5. KT Rolster 7-5 +3 7. Kwangdong Freece 4-8 -10 8. Nongshim RedForce 2-10 -15 9. Brion Esports 1-11 -17 9. Hanwha Life Esports 1-11 -16

After the Week 6 matches, T1 is on a 7 match winning streak. Meanwhile, Nongshim is on an 8 match losing streak.

As for POG Points Standings, T1 top laner Choi “Zeus” Woo-je is still leading at 1000 POG Points.

Fredit BRION vs. DRX

Game 1

Bans

BRO: Lucian, Taliyah, Kalista, Azir, Ryze

DRX: Aphelios, Zeri, Corki, Kai’Sa, Tahm Kench

Picks

BRO: Gnar, Wukong, Sylas, Xayah, Rakan

DRX: Gangplank, Poppy, Akali, Ezreal, Karma

Result: BRO win in 32:07 (BRO 11 – 1 DRX)

Game 2

Bans

DRX: Poppy, Taliyah, Aphelios, Kai’Sa, Rakan

BRO: Zeri, Kalista, Sylas, Lucian, Renata Glasc

Picks

DRX: Sejuani, Viego, Corki, Tahm Kench, Senna

BRO: Gnar, Wukong, Ahri, Ezreal, Nautilus

Result: DRX win in 32:23 (DRX 14 – 10 BRO)

Game 3

Bans

BRO: Taliyah, Kalista, Poppy, Viego, Ornn

DRX: Zeri, Corki, Sylas, Lucian, Rakan

Picks

BRO: Gnar, Wukong, Ahri, Kai’Sa, Nautilus

DRX: Lee Sin, Xin Zhao, Azir, Aphelios, Tahm Kench

Result: DRX win in 42:19 (BRO 11 – 24 DRX)

Nongshim RedForce vs. DAMWON Gaming KIA

Game 1

Bans

NS: Ezreal, Lucian, Corki, Jinx, Senna

DK: Poppy, Zeri, Kalista, Gangplank, Gwen

Picks

NS: Sejuani, Wukong, Azir, Aphelios, Nautilus

DK: Gnar, Viego, Taliyah, Ashe, Tahm Kench

Result: DK win in 29:40 (NS 3 – 16 DK)

Game 2

Bans

NS: Ezreal, Lucian, Corki, Sylas, Twisted Fate

DK: Azir, Zeri, Poppy, Gangplank, Viego

Picks

NS: Gwen, Wukong, Taliyah, Kalista, Amumu

DK: Gnar, Trundle, Lissandra, Aphelios, Tahm Kench

Result: DK win in 37:09 (NS 5 – 10 DK)

T1 vs Kwangdong Freecs

Game 1

Bans

T1: Seraphine, Sylas, Poppy, Gangplank, Trundle

KDF: Zeri, Corki, Pyke, Lee Sin, Renata Glasc

Picks

T1: Gnar, Xin Zhao, Lissandra, Draven, Nautilus

KDF: Gwen, Viego, Taliyah, Kalista, Amumu

Result: KDF win in 30:52 (T1 4 – 17 KDF)

Game 2

Bans

T1: Seraphine, Amumu, Gnar, Nocturne, Trundle

KDF: Zeri, Corki, Pyke, Poppy, Gwen

Picks

T1: Ornn, Lee Sin, Taliyah, Draven, Ashe

KDF: Gangplank, Jarvan IV, Ahri, Kalista, Renata Glasc

Result: T1 win in 32:25 (T1 16 – 11 KDF)

Game 3

Bans

T1: Seraphine, Amumu, Gnar, Nocturne, Gangplank

KDF: Zeri, Corki, Pyke, Poppy, Ornn

Picks

T1: Gragas, Lee Sin, Taliyah, Draven, Ashe

KDF: Sylas, Jarvan IV, Ahri, Kalista, Renata Glasc

Result: T1 win in 40:03 (T1 11 – 10 KDF)

Hanwha Life Esports vs KT Rolster

Game 1

Bans

HLE: Corki, Sylas, Gwen, Gangplank, Ornn

KT: Kalista, Zeri, Azir, Lissandra, Trundle

Picks

HLE: Gnar, Xin Zhao, Ahri, Aphelios, Lulu

KT: Sejuani, Viego, Taliyah, Lucian, Nami

Result: KT win in 30:31 (HLE 4 – 13 KT)

Game 2

Bans

HLE: Corki, Sylas, Gwen, Ornn, Gangplank

KT: Kalista, Zeri, Azir, Lissandra, Ahri

Picks

HLE: Gnar, Wukong, Twisted Fate, Aphelios, Lulu

KT: Sejuani, Trundle, Taliyah, Lucian, Nami

Result: KT win in 33:15 (HLE 6 – 8 KT)

SANDBOX Gaming vs GenG Esports

Game 1

Bans

LSB: Lucian, Yuumi, Sylas, Corki, Viktor

GEN: Vi, Azir, Zeri, Gangplank, Taliyah

Picks

LSB: Gwen, Trundle, Ahri, Aphelios, Tahm Kench

GEN: Gnar, Poppy, LeBlanc, Jinx,

Result: GEN win in 39:06 (LSB 18 – 14 GEN)

Game 2

Bans

LSB: Lucian, Yuumi, Sylas, Trundle, Corki

GEN: Vi, Azir, Zeri, Taliyah, Nautilus

Picks

LSB: Gangplank, Poppy, Viktor, Aphelios, Renata Glasc

GEN: Gnar, Morgana, Ryze, Jinx, Tahm Kench

Result: GEN win in 30:35 (LSB 14 – 26 GEN)

DRX vs DAMWON Gaming KIA

Game 1

Bans

DRX: Taliyah, Tahm Kench, Lucian, Ezreal, Renata Glasc

DK: Kalista, Poppy, Zeri, Nautilus, Draven

Picks

DRX: Gnar, Lee Sin, Sylas, Yasuo, Senna

DK: Gangplank, Viego, Azir, Twitch, Yuumi

Result: DRX win in 26:53 (DRX 14 – 5 DK)

Game 2

Bans

DK: Kalista, Lulu, Tahm Kench, Senna, Ezreal

DRX: Zeri, Lucian, Taliyah, Yuumi, Nautilus

Picks

DK: Gangplank, Trundle, Sylas, Aphelios, Renata Glasc

DRX: Gnar, Poppy, Azir, Xayah, Rakan

Result: DK win in 26:33 (DK 10 – 1 DRX)

Game 3

Bans

DRX: Taliyah, Tahm Kench, Lucian, Poppy, Renata Glasc

DK: Kalista, Sylas, Zeri, Senna, Draven

Picks

DRX: Gnar, Lee Sin, Ahri, Jinx, Leona

DK: Gangplank, Trundle, Corki, Aphelios, Nautilus

Result: DRX win in 31:36 (DRX 22 – 13 DK)

Fredit BRION vs T1

Game 1

Bans

BRO: Lucian, Taliyah, Draven, Gangplank, Lee Sin

T1: Zeri, Sylas, Corki, Wukong, Missed Ban

Picks

BRO: Gnar, Poppy, Ryze, Kalista, Amumu

T1: Gwen, Xin Zhao, Azir, Aphelios, Tahm Kench

Result: BRO win in 32:36 (BRO 16 – 6 T1)

Game 2

Bans

T1: Ryze, Kalista, Taliyah, Gangplank, Tahm Kench

BRO: Zeri, Lucian, Draven, Lee Sin, Viego

Picks

T1: Gnar, Nocturne, Sylas, Aphelios, Nautilus

BRO: Gwen, Poppy, Corki, Jinx, Rakan

Result: T1 win in 33:36 (T1 15 – 9 BRO)

Game 3

Bans

BRO: Lucian, Draven, Taliyah, Camille, Gwen

T1: Zeri, Kalista, Sylas, Senna, Renata Glasc

Picks

BRO: Gnar, Poppy, Ryze, Xayah, Rakan

T1: Gangplank, Lee Sin, Galio, Aphelios, Nautilus

Result: T1 win in 37:48 (BRO 10 – 17 T1)

KT Rolster vs Nongshim RedForce

Game 1

Bans

KT: Poppy, Taliyah, Kalista, Gangplank, Trundle

NS: Zeri, Lucian, Ezreal, Sejuani, Gnar

Picks

KT: Ornn, Wukong, Sylas, Twitch, Renata Glasc

NS: Gwen, Lee Sin, Azir, Aphelios, Tahm Kench

Result: KT win in 31:50 (KT 19 – 4 NS)

Game 2

Nongshim RedForce vs. KT Rolster

Bans

NS: Lucian, Ezreal, Twitch, Tahm Kench, Renata Glasc

KT: Kalista, Taliyah, Zeri, Gangplank, Gwen

Picks

NS: Camille, Trundle, Ryze, Aphelios, Nautilus

KT: Gnar, Lee Sin, Sylas, Jinx, Taric

Result: NS win in 35:01 (NS 21 – 6 KT)

Game 3

Bans

KT: Taliyah, Ryze, Kalista, Zoe, Ezreal

NS: Zeri, Lucian, Twitch, Wukong, Viego

Picks

KT: Gwen, Nocturne, Sylas, Aphelios, Renata Glasc

NS: Gangplank, Trundle, Viktor, Ashe, Tahm Kench

Result: KT win in 33:38 (KT 15 – 4 NS)

Kwangdong Freecs vs SANDBOX Gaming

Game 1

Bans

KDF: Sylas, Tahm Kench, Ahri, Poppy, Azir

LSB: Zeri, Kalista, Taliyah, Trundle, Wukong

Picks

KDF: Gwen, Viego, Lissandra, Lucian, Nami

LSB: Gnar, Vi, Akali, Aphelios, Renata Glasc

Result: LSB win in 31:41 (KDF 7 – 17 LSB)

Game 2

Bans

LSB: Kalista, Ryze, Gwen, Irelia, Lee Sin

KDF: Zeri, Lucian, Vi, Renata Glasc, Nautilus

Picks

LSB: Gnar, Poppy, Sylas, Aphelios, Thresh

KDF: Fiora, Trundle, Taliyah, Senna, Tahm Kench

Result: LSB win in 50:36 (LSB 11 – 12 KDF)

Hanwha Life Esports vs GenG Esports

Game 1

Bans

HLE: Poppy, Corki, Lucian, LeBlanc, Orianna

GEN: Azir, Gnar, Sylas, Viego, Xin Zhao

Picks

HLE: Gwen, Trundle, Taliyah, Zeri, Lulu

GEN: Sejuani, Wukong, Ahri, Twitch, Yuumi

Result: GEN win in 30:02 (HLE 2 – 19 GEN)

Game 2

Hanwha Life eSports vs. Gen.G eSports

Bans

HLE: Yuumi, Corki, Lucian, Nautilus, Gwen

GEN: Azir, Gnar, Zeri, Poppy, Wukong

Picks

HLE: Gangplank, Lee Sin, Taliyah, Kalista, Ashe

GEN: Akshan, Jarvan IV, Sylas, Aphelios, Tahm Kench

Result: GEN win in 28:42 (HLE 7 – 10 GEN)

The full schedule of Games can be found on lolesports.com. For more League of Legends news, click here.