LCS Summer 2022 Week 7: Cloud9 Barely Secure Playoffs

In LCS Summer 2022 Week 7, the rest of the teams look to lock their playoffs ticket and join 100 Thieves and Evil Geniuses.

LCS Summer 2022 Week 7

Golden Guardians vs. 100 Thieves

Bans

GG: LeBlanc, Taliyah, Poppy, Gwen, Azir

100: Pantheon, Sylas, Kalista, Jax, Fiora

Picks

GG: Sejuani, Jarvan IV, Akali, Aphelios, Lulu

100: Ornn, Wukong, Lissandra, Lucian, Nami

Result: 100 win in 31:23 (GG 13 – 24 100)

Evil Geniuses vs. TSM

Bans

EG: Ahri, Kalista, Ryze, Jax, Tahm Kench

TSM: LeBlanc, Yuumi, Miss Fortune, Senna, Jinx

Picks

EG: Gwen, Poppy, Sylas, Zeri, Rakan

TSM: Fiora, Trundle, Azir, Sivir, Bard

Result: EG win in 30:20 (EG 18 – 4 TSM)

FlyQuest vs. Team Liquid

Bans

FLY: Trundle, Kalista, LeBlanc, Sivir, Draven

TL: Ahri, Lee Sin, Yuumi, Lulu, Ezreal

Picks

FLY: Gwen, Wukong, Taliyah, Aphelios, Renata Glasc

TL: Olaf, Poppy, Azir, Lucian, Nami

Result: TL win in 33:18 (FLY 3 – 16 TL)

Dignitas vs. Immortals

Bans

DIG: Seraphine, Kalista, Poppy, Fiora, Gwen

IMT: Zeri, Taliyah, Azir, Sejuani, LeBlanc

Picks

DIG: Ornn, Viego, Sylas, Aphelios, Tahm Kench

IMT: Yone, Lee Sin, Orianna, Draven, Amumu

Result: DIG win in 38:41 (DIG 15 – 6 IMT)

Cloud9 vs. CLG

Bans

C9: Sivir, LeBlanc, Kalista, Lillia, Poppy

CLG: Renata Glasc, Nilah, Olaf, Zeri, Nautilus

Picks

C9: Fiora, Trundle, Azir, Lucian, Nami

CLG: Jayce, Wukong, Yone, Seraphine, Karma

Result: CLG win in 35:35 (C9 5 – 18 CLG)

TSM vs. Dignitas

Bans

TSM: Kalista, Lucian, Yuumi, Lissandra, LeBlanc

DIG: Taliyah, Poppy, Azir, Xin Zhao, Gwen

Picks

TSM: Ornn, Wukong, Ahri, Sivir, Nautilus

DIG: Sejuani, Viego, Sylas, Zeri, Lulu

Result: TSM win in 31:21 (TSM 16 – 4 DIG)

Cloud9 vs. 100 Thieves

Bans

C9: Poppy, Azir, Lucian, Taliyah, LeBlanc

100: Olaf, Kalista, Orianna, Fiora, Lissandra

Picks

C9: Gnar, Wukong, Sylas, Nilah, Sona

100: Gwen, Trundle, Ahri, Sivir, Yuumi

Result: 100 win in 38:48 (C9 8 – 23 100)

Team Liquid vs. Evil Geniuses

Bans

TL: Yuumi, Lee Sin, LeBlanc, Ezreal, Zeri

EG: Kalista, Poppy, Olaf, Gragas, Tahm Kench

Picks

TL: Sett, Trundle, Azir, Sivir, Leona

EG: Gwen, Wukong, Sylas, Xayah, Rakan

Result: TL win in 24:33 (TL 20 – 6 EG)

Immortals vs. Golden Guardians

Bans

IMT: Sejuani, Pantheon, Seraphine, Nilah, Yuumi

GG: Taliyah, Kalista, Poppy, Draven, Missed Ban

Picks

IMT: Graves, Wukong, Azir, Aphelios, Lulu

GG: Fiora, Trundle, Sylas, Lucian, Nami

Result: IMT win in 33:01 (IMT 11 – 5 GG)

CLG vs. FlyQuest

Bans

CLG: Lee Sin, Jax, Yuumi, Ahri, Nautilus

FLY: Kalista, Yone, Draven, Miss Fortune, Lucian

Picks

CLG: Gwen, Poppy, Azir, Twitch, Lulu

FLY: Fiora, Trundle, Zoe, Sivir, Leona

Result: CLG win in 51:37 (CLG 21 – 22 FLY)

The full schedule can be found on lolesports.com. For more League of Legends news, click right here.