LEC Summer 2022 Week 8: The Final Regular Season Week

LEC Summer 2022 Week 8 concludes the Group Stage. Following Week 7, 8 teams are still fighting for the 5 remaining Playoffs slots.

MAD Lions locked their Playoffs slot in Week 7, while Team BDS got eliminated the week prior. The remaining teams is a close competition by the beginning of Week 8, as 2nd place G2 Esports and 9th place SK Gaming were only 3 wins apart. This opened the door to many possibilities of multiple Tiebreakers for this Superweek, in addition to the 15 games that were played.

To see the teams that qualified for Playoffs after this week, as well as the bracket, check out our explainer article here.

Team BDS vs. Misfits Gaming

Bans

BDS: Trundle, Poppy, Gwen, Vi, Jarvan IV

MSF: Renata Glasc, Yuumi, Wukong, Akali, Lulu

Picks

BDS: Ornn, Xin Zhao, Ahri, Twitch, Tahm Kench

MSF: Sejuani, Skarner, Sylas, Sivir, Braum

Result: MSF win in 27:07 (BDS 5 – 20 MSF)

SK Gaming vs. Team Vitality

Bans

SK: Trundle, Yuumi, Wukong, Alistar, Taric

VIT: Poppy, Kalista, Renata Glasc, Xayah, Gwen

Picks

SK: Darius, Vi, LeBlanc, Yasuo, Rakan

VIT: Ornn, Jarvan IV, Ahri, Sivir, Galio

Result: SK win in 39:44 (SK 15 – 14 VIT)

Rogue vs. Excel Esports

Bans

RGE: Ornn, Kalista, Poppy, LeBlanc, Ahri

XL: Azir, Gwen, Yuumi, Braum, Tahm Kench

Picks

RGE: Renekton, Jarvan IV, Taliyah, Sivir, Rakan

XL: Sejuani, Vi, Sylas, Draven, Nautilus

Result: RGE win in 33:40 (RGE 23 – 6 XL)

Astralis vs. Fnatic

Bans

AST: Kalista, Azir, Sivir, Aphelios, Twitch

FNC: Yuumi, Wukong, Ornn, Vex, Lissandra

Picks

AST: Kennen, Trundle, Karma, Zeri, Rakan

FNC: Gwen, Poppy, LeBlanc, Lucian, Nami

Result: FNC win in 32:19 (AST 8 – 10 FNC)

G2 Esports vs. MAD Lions

Bans

G2: Kalista, Yuumi, Ornn, Vi, Braum

MAD: Poppy, Jarvan IV, LeBlanc, Renata Glasc, Rakan

Picks

G2: Gwen, Trundle, Ahri, Draven, Lulu

MAD: Jax, Wukong, Taliyah, Aphelios, Leona

Result: G2 win in 35:39 (G2 21 – 11 MAD)

Rogue vs. Team BDS

Bans

RGE: Ornn, LeBlanc, Poppy, Sylas, Zoe

BDS: Azir, Yuumi, Taliyah, Renata Glasc, Aphelios

Picks

RGE: Gwen, Trundle, Ahri, Kalista, Taric

BDS: Akali, Wukong, Swain, Sivir, Rakan

Result: BDS win in 32:44 (RGE 8 – 19 BDS)

Excel Esports vs. SK Gaming

Bans

XL: Renata Glasc, Kalista, LeBlanc, Rakan, Alistar

SK: Gwen, Yuumi, Ahri, Ornn, Braum

Picks

XL: Sejuani, Trundle, Azir, Sivir, Tahm Kench

SK: Sett, Poppy, Taliyah, Draven, Nautilus

Result: XL win in 47:20 (XL 15 – 13 SK)

Astralis vs. MAD Lions

Bans

AST: Kalista, Draven, Gwen, Aatrox, Rakan

MAD: Ornn, Yuumi, Vex, Renekton, Renata Glasc

Picks

AST: Shyvana, Wukong, Ahri, Zeri, Bard

MAD: Sejuani, Poppy, Sylas, Sivir, Lulu

Result: MAD win in 48:25 (AST 14 – 20 MAD)

Team Vitality vs. Fnatic

Bans

VIT: Gwen, LeBlanc, Ahri, Ornn, Pyke

FNC: Wukong, Yuumi, Taliyah, Sivir, Draven

Picks

VIT: Gnar, Trundle, Azir, Tahm Kench, Senna

FNC: Gragas, Poppy, Sylas, Zeri, Lulu

Result: FNC win in 51:11 (VIT 16 – 19 FNC)

G2 Esports vs. Misfits Gaming

Bans

G2: Yuumi, Twitch, Ornn, Akali, Lulu

MSF: Draven, Gwen, Taliyah, LeBlanc, Karma

Picks

G2: Yone, Jarvan IV, Sylas, Sivir, Ashe

MSF: Sejuani, Trundle, Ahri, Zeri, Renata Glasc

Result: G2 win in 29:28 (G2 16 – 3 MSF)

Excel Esports vs. Astralis

Bans

XL: Wukong, Ornn, Twitch, Bard, Rakan

AST: Yuumi, Sivir, Gwen, Lulu, Shyvana

Picks

XL: Sion, Trundle, Azir, Zeri, Renata Glasc

AST: Poppy, Viego, Sylas, Ezreal, Karma

Result: XL win in 31:34 (XL 15 – 5 AST)

MAD Lions vs. Team BDS

Bans

MAD: Gwen, Ornn, Renata Glasc, Gnar, Alistar

BDS: Yuumi, Taliyah, Poppy, Lissandra, Twisted Fate

Picks

MAD: Renekton, Wukong, Vex, Sivir, Rakan

BDS: Sion, Jarvan IV, LeBlanc, Aphelios, Galio

Result: MAD win in 36:16 (MAD 22 – 13 BDS)

SK Gaming vs. G2 Esports

Bans

SK: Draven, Trundle, Sivir, Taric, Renata Glasc

G2: Kalista, Poppy, Vi, Nautilus, Zeri

Picks

SK: Renekton, Jarvan IV, LeBlanc, Samira, Rell

G2: Gwen, Pantheon, Lissandra, Aphelios, Braum

Result: G2 win in 31:35 (SK 10 – 23 G2)

Team Vitality vs. Rogue

Bans

VIT: Azir, Kalista, Jarvan IV, Vi, Wukong

RGE: LeBlanc, Gwen, Gnar, Renekton, Sejuani

Picks

VIT: Aatrox, Trundle, Ahri, Zeri, Yuumi

RGE: Ornn, Poppy, Viktor, Sivir, Lulu

Result: RGE win in 34:33 (VIT 9 – 19 RGE)

Misfits Gaming vs. Fnatic

Bans

MSF: Azir, Wukong, LeBlanc, Gragas, Rakan

FNC: Poppy, Akali, Yuumi, Sylas, Lulu

Picks

MSF: Gwen, Vi, Zoe, Sivir, Leona

FNC: Ornn, Trundle, Ahri, Zeri, Renata Glasc

Result: FNC win in 36:59 (MSF 12 – 19 FNC)

TIEBREAKER – Excel Esports vs. Team Vitality

Bans

XL: Gnar, Twitch, Azir, Braum, Sylas

VIT: Sivir, Yuumi, Zeri, Lissandra, Nautilus

Picks

XL: Gwen, Poppy, Twisted Fate, Draven, Thresh

VIT: Kennen, Wukong, Orianna, Aphelios, Renata Glasc

Result: XL win in 32:12 (XL 14 – 5 VIT)

TIEBREAKER – Misfits Gaming vs. Fnatic

Bans

MSF: Azir, LeBlanc, Zeri, Lucian, Renata Glasc

FNC: Gwen, Jarvan IV, Sivir, Amumu, Lulu

Picks

MSF: Gnar, Poppy, Sylas, Aphelios, Yuumi

FNC: Ornn, Trundle, Taliyah, Ezreal, Pyke

Result: MSF win in 29:14 (MSF 19 – 8 FNC)

