LCS Summer 2022 Week 8: Group Stage Concluded

LCS Summer 2022 Week 8 concludes the Group Stage. After Cloud9 clinched the fifth Playoffs spot last week, the remaining 6 teams compete for the other three Playoffs slots.

Week 8 is a Superweek, meaning there are five games every day for three days instead of two, totaling 15 games (plus tiebreakers, if any,) to cap off the Group Stage.

After Week 7, 100 Thieves, Evil Geniuses, Counter Logic Gaming, Team Liquid, and Cloud9 have qualified for Playoffs. Nobody was out of the count yet, even Dignitas at dead last. FlyQuest began the week at 6th place, just under Cloud9, and was ahead of TSM, the seventh team in the rankings, by 2 wins. Golden Guardians and Immortals were tied at 8th, each with a 4-11 standing. The teams being this close means everyone had a shot at Playoffs when the weekend began.

To see the teams that qualified for Playoffs after this week, as well as the bracket, check out our explainer article here.

LCS Summer 2022 Week 8

Team Liquid vs. Dignitas

Bans

TL: Yuumi, Ahri, Lee Sin, Lulu, Sejuani

DIG: Poppy, Kalista, Trundle, Nautilus, Karma

Picks

TL: Olaf, Skarner, Azir, Sivir, Rakan

DIG: Gnar, Wukong, Taliyah, Zeri, Renata Glasc

Result: TL win in 30:11 (TL 11 – 6 DIG)

Golden Guardians vs. Evil Geniuses

Bans

GG: LeBlanc, Gwen, Yuumi, Alistar, Trundle

EG: Kalista, Poppy, Seraphine, Ornn, Nautilus

Picks

GG: Gragas, Wukong, Ahri, Sivir, Rakan

EG: Sejuani, Viego, Azir, Zeri, Lulu

Result: EG win in 32:13 (GG 6 – 12 EG)

FlyQuest vs. 100 Thieves

Bans

FLY: Kalista, Poppy, Jarvan IV, Ornn, Fiora

100: Gwen, Wukong, Ahri, Lee Sin, Vi

Picks

FLY: Sejuani, Viego, LeBlanc, Sivir, Lulu

100: Gnar, Trundle, Azir, Zeri, Yuumi

Result: FLY win in 39:51 (FLY 9 – 2 100)

CLG vs. TSM

Bans

CLG: Jarvan IV, Renekton, Zeri, Lulu, Alistar

TSM: Seraphine, Kalista, Draven, Gwen, Taliyah

Picks

CLG: Camille, Poppy, LeBlanc, Sivir, Yuumi

TSM: Ornn, Wukong, Azir, Jinx, Rakan

Result: TSM win in 35:37 (CLG 8 – 19 TSM)

Immortals vs. Cloud9

Bans

IMT: Olaf, Yuumi, Gwen, LeBlanc, Ornn

C9: Seraphine, Kalista, Azir, Fiora, Orianna

Picks

IMT: Aatrox, Poppy, Ahri, Draven, Nautilus

C9: Sejuani, Trundle, Taliyah, Sivir, Lulu

Result: C9 win in 31:09 (IMT 2 – 18 C9)

Golden Guardians vs. Team Liquid

Bans

GG: LeBlanc, Trundle, Wukong, Singed, Alistar

TL: Yuumi, Poppy, Azir, Jarvan IV, Vi

Picks

GG: Ornn, Lee Sin, Ahri, Kalista, Nautilus

TL: Gwen, Viego, Taliyah, Draven, Amumu

Result: TL win in 31:20 (GG 7 – 20 TL)

100 Thieves vs. CLG

Bans

100: Yone, Gwen, Kalista, Poppy, Trundle

CLG: Nautilus, LeBlanc, Ahri, Alistar, Sejuani

Picks

100: Aatrox, Wukong, Seraphine, Aphelios, Leona

CLG: Ornn, Jarvan IV, Azir, Sivir, Lulu

Result: 100 win in 28:27 (100 12 – 7 CLG)

Cloud9 vs. TSM

Bans

C9: Azir, Ornn, Wukong, Sejuani, Xin Zhao

TSM: Kalista, Yuumi, LeBlanc, Orianna, Ahri

Picks

C9: Gwen, Poppy, Anivia, Draven, Alistar

TSM: Renekton, Olaf, Taliyah, Sivir, Braum

Result: C9 win in 28:29 (C9 25 – 7 TSM)

FlyQuest vs. Immortals

Bans

FLY: Kalista, Azir, Poppy, Lissandra, Ornn

IMT: Yuumi, Taliyah, Sivir, Lee Sin, Gwen

Picks

FLY: Aatrox, Vi, LeBlanc, Lucian, Nami

IMT: Sejuani, Wukong, Ahri, Aphelios, Lulu

Result: FLY win in 28:17 (FLY 12 – 4 IMT)

Evil Geniuses vs. Dignitas

Bans

EG: Kalista, Azir, Ornn, Xin Zhao, Viego

DIG: Poppy, Gwen, Trundle, Mordekaiser, LeBlanc

Picks

EG: Jax, Wukong, Ahri, Zeri, Yuumi

DIG: Sejuani, Vi, Lissandra, Sivir, Lulu

Result: EG win in 30:57 (EG 15 – 4 DIG)

CLG vs. Immortals

Bans

CLG: Seraphine, Azir, Poppy, Orianna, Ornn

IMT: Yuumi, Taliyah, Kalista, LeBlanc, Gwen

Picks

CLG: Yone, Wukong, Akali, Zeri, Lulu

IMT: Fiora, Trundle, Viktor, Sivir, Karma

Result: CLG win in 34:11 (CLG 13 – 4 IMT)

Evil Geniuses vs. Cloud9

Bans

EG: Kalista, Draven, Poppy, Jarvan IV, Kayle

C9: Wukong, Zeri, Senna, Gwen, Lee Sin

Picks

EG: Ornn, Vi, Ahri, Sivir, Lulu

C9: Sejuani, Viego, LeBlanc, Twitch, Yuumi

Result: EG win in 45:29 (EG 22 – 13 C9)

Team Liquid vs. 100 Thieves

Bans

TL: Yuumi, Ahri, Aphelios, Ornn, Fiora

100: Kalista, Trundle, Draven, Olaf, Gangplank

Picks

TL: Aatrox, Skarner, Azir, Sivir, Amumu

100: Gwen, Wukong, Taliyah, Seraphine, Senna

Result: 100 win in 39:30 (TL 12 – 22 100)

Dignitas vs. Golden Guardians

Bans

DIG: Seraphine, Kalista, Trundle, LeBlanc, Jarvan IV

GG: Azir, Yuumi, Poppy, Zeri, Twitch

Picks

DIG: Gwen, Wukong, Ahri, Aphelios, Alistar

GG: Jax, Viego, Lissandra, Sivir, Lulu

Result: GG win in 38:48 (DIG 17 – 17 GG)

TSM vs. FlyQuest

Bans

TSM: Lucian, LeBlanc, Poppy, Vi, Wukong

FLY: Ornn, Kalista, Renekton, Jarvan IV, Trundle

Picks

TSM: Sejuani, Rek’Sai, Azir, Zeri, Lulu

FLY: Gwen, Lee Sin, Ahri, Sivir, Yuumi

Result: FLY win in 36:10 (TSM 17 – 20 FLY)

TIEBREAKER – Cloud9 vs. FlyQuest

Bans

C9: LeBlanc, Azir, Vi, Jax, Wukong

FLY: Kalista, Poppy, Olaf, Orianna, Lissandra

Picks

C9: Gwen, Xin Zhao, Zilean, Sivir, Yuumi

FLY: Kennen, Jarvan IV, Ahri, Twitch, Lulu

Result: C9 win in 29:38 (C9 26 – 8 FLY)

The full schedule can be found on lolesports.com. For more League of Legends news, click right here.