Worlds 2022 Play-In Round 1 Summary, Results

The League of Legends 2022 World Championship kicks off with the Play-In Stage Round 1. 12 teams duke it out for 4 slots in the Group Stage.

Worlds 2022 Play-In Stage Round 1

Teams and Format

Group A Group B Fnatic DRX Evil Geniuses Royal Never Give Up LOUD MAD Lions DetonatioN FocusMe Saigon Buffalo Beyond Gaming Isurus Chiefs Esports Club Istanbul Wildcats

Each team will face each team in their group in a single round robin. Placing first on a group guarantees a spot at Group Stage, while the 2nd to 4th places will have to proceed through Play-In Knockout Stage.

Worlds 2022 Play-In Stage

Isurus vs. MAD Lions

Bans

ISG: Draven, Aatrox, Sylas, Swain, Viktor

MAD: Caitlyn, Kalista, Sejuani, LeBlanc, Azir

Picks

ISG: Ornn, Graves, Lissandra, Miss Fortune, Amumu

MAD: Gnar, Hecarim, Taliyah, Seraphine, Leona

Result: MAD win in 37:58 (ISG 12 – 22 MAD)

Fnatic vs. Evil Geniuses

Bans

FNC: Hecarim, Akali, Ornn, Jarvan IV, Lee Sin

EG: Kalista, Yuumi, Sejuani, Karma, Nautilus

Picks

FNC: Aatrox, Graves, Viktor, Miss Fortune, Leona

EG: Renekton, Viego, Sylas, Caitlyn, Lux

Result: FNC win in 29:27 (FNC 10 – 2 EG)

LOUD vs. Beyond Gaming

Bans

LLL: Sylas, Aatrox, Kalista, Akali, Taliyah

BYG: Caitlyn, Yuumi, Olaf, Galio, Leona

Picks

LLL: Jax, Hecarim, Azir, Seraphine, Nautilus

BYG: Fiora, Sejuani, LeBlanc, Kai’Sa, Amumu

Result: BYG win in 28:43 (LLL 3 – 21 BYG)

MAD Lions vs. Istanbul Wildcats

Bans

MAD: Kalista, Sejuani, Caitlyn, Amumu, Braum

IW: Draven, Graves, Hecarim, Taliyah, Ahri

Picks

MAD: Aatrox, Trundle, Sylas, Kai’Sa, Alistar

IW: Renekton, Jarvan IV, Azir, Miss Fortune, Leona

Result: MAD win in 37:08 (MAD 20 – 11 IW)

Chief Esports Club vs. Fnatic

Bans

CHF: Sylas, Sejuani, Caitlyn, Nocturne, Poppy

FNC: Hecarim, Draven, Aatrox, Gnar, Ornn

Picks

CHF: Gwen, Graves, Swain, Tristana, Braum

FNC: Maokai, Lee Sin, Viktor, Kalista, Nautilus

Result: FNC win in 29:52 (CHF 6 – 17 FNC)

Detonation FocusMe vs. LOUD

Bans

DFM: Jax, Kalista, Graves, Camille, Olaf

LLL: Hecarim, Caitlyn, Trundle, Yone, Ornn

Picks

DFM: Aatrox, Poppy, Taliyah, Aphelios, Alistar

LLL: Sejuani, Viego, Zoe, Miss Fortune, Amumu

Result: LLL win in 23:01 (DFM 5 – 21 LLL)

Saigon Buffalo vs. Istanbul Wildcats

Bans

SGB: Azir, LeBlanc, Graves, Lee Sin, Jarvan IV

IW: Pantheon, Aatrox, Kalista, Taliyah, Seraphine

Picks

SGB: Gwen, Hecarim, Zac, Miss Fortune, Leona

IW: Sejuani, Trundle, Sylas, Kai’Sa, Alistar

Result: SGB win in 34:37 (SGB 19 – 14 IW)

DRX vs. Royal Never Give Up

Bans

DRX: Fiora, Poppy, Taliyah, Aphelios, Kai’Sa

RNG: Yuumi, Caitlyn, Sylas, Kalista, Xayah

Picks

DRX: Aatrox, Maokai, Akali, Tristana, Rell

RNG: Jax, Vi, LeBlanc, Nilah, Alistar

Result: DRX win in 42:12 (DRX 18 – 9 RNG)

Fnatic vs. Detonation FocusMe

Bans

FNC: Hecarim, Akali, Caitlyn, Sejuani, Yuumi

DFM: Graves, Kalista, Draven, Pyke, Nautilus

Picks

FNC: Aatrox, Lee Sin, LeBlanc, Kai’Sa, Maokai

DFM: Kennen, Trundle, Viktor, Miss Fortune, Alistar

Result: FNC win in 32:47 (FNC 20 – 12 DFM)

Evil Geniuses vs. LOUD

Bans

EG: Taliyah, Zoe, Jax, LeBlanc, Galio

LLL: Hecarim, Sejuani, Sylas, Jarvan IV, Leona

Picks

EG: Aatrox, Maokai, Akali, Kalista, Taric

LLL: Gnar, Wukong, Viktor, Miss Fortune, Amumu

Result: EG win in 35:26 (EG 25 – 13 LLL)

Saigon Buffalo vs. Isurus

Bans

SGB: Sejuani, Graves, Azir, Amumu, Ornn

ISG: Pantheon, Sylas, Seraphine, Tahm Kench, Taliyah

Picks

SGB: Aatrox, Poppy, Viktor, Aphelios, Renata Glasc

ISG: Zilean, Hecarim, LeBlanc, Kalista, Sett

Result: SGB win in 29:12 (SGB 26 – 10 ISG)

Detonation FocusMe vs. Chief Esports Club

Bans

DFM: Graves, Draven, Caitlyn, Aphelios, Alistar

CHF: Poppy, Ahri, LeBlanc, Nautilus, Amumu

Picks

DFM: Kennen, Hecarim, Azir, Kai’Sa, Rell

CHF: Aatrox, Wukong, Seraphine, Xayah, Rakan

Result: DFM win in 30:34 (DFM 19 – 10 CHF)

Evil Geniuses vs. Beyond Gaming

Bans

EG: Fiora, Sejuani, Kai’Sa, Miss Fortune, Ezreal

BYG: Yuumi, Kalista, Caitlyn, Tahm Kench, Ornn

Picks

EG: Kennen, Lee Sin, Sylas, Aphelios, Thresh

BYG: Aatrox, Vi, Akali, Xayah, Rakan

Result: EG win in 32:25 (EG 16 – 5 BYG)

DRX vs. Saigon Buffalo

Bans

DRX: Pantheon, Hecarim, Aphelios, Miss Fortune, Nautilus

SGB: Caitlyn, Yuumi, LeBlanc, Kai’Sa, Kalista

Picks

DRX: Aatrox, Maokai, Azir, Ezreal, Tahm Kench

SGB: Irelia, Graves, Galio, Xayah, Renata Glasc

Result: DRX win in 24:56 (DRX 11 – 3 SGB)

MAD Lions vs. Royal Never Give Up

Bans

MAD: Fiora, LeBlanc, Caitlyn, Tristana, Xayah

RNG: Draven, Hecarim, Maokai, Poppy, Vi

Picks

MAD: Aatrox, Trundle, Taliyah, Kai’Sa, Nautilus

RNG: Jax, Graves, Galio, Aphelios, Leona

Result: RNG win in 32:37 (MAD 10 – 21 RNG)

Istanbul Wildcats vs. DRX

Bans

IW: LeBlanc, Aatrox, Caitlyn, Camille, Alistar

DRX: Sejuani, Hecarim, Poppy, Lee Sin, Renata Glasc

Picks

IW: Ornn, Trundle, Azir, Kalista, Leona

DRX: Gnar, Maokai, Akali, Miss Fortune, Amumu

Result: DRX win in 26:28 (IW 10 – 26 DRX)

LOUD vs. Fnatic

Bans

LLL: Kalista, Viktor, LeBlanc, Lux, Morgana

FNC: Hecarim, Seraphine, Yuumi, Nautilus, Trundle

Picks

LLL: Aatrox, Maokai, Sylas, Miss Fortune, Amumu

FNC: Fiora, Sejuani, Akali, Caitlyn, Braum

Result: LLL win in 28:21 (LLL 20 – 6 FNC)

MAD Lions vs. Saigon Buffalo

Bans

MAD: Aphelios, Kalista, Caitlyn, Irelia, Renekton

SGB: Draven, Aatrox, Sylas, Nautilus, Leona

Picks

MAD: Gnar, Hecarim, Swain, Seraphine, Alistar

SGB: Camille, Maokai, Galio, Miss Fortune, Amumu

Result: MAD win in 34:48 (MAD 20 – 10 SGB)

Beyond Gaming vs. Detonation FocusMe

Bans

BYG: Azir, Viktor, Taliyah, Kennen, Nautilus

DFM: Kalista, Hecarim, Aatrox, Tahm Kench, Thresh

Picks

BYG: Gnar, Maokai, Sylas, Aphelios, Leona

DFM: Lillia, Trundle, Vex, Kai’Sa, Amumu

Result: DFM win in 39:50 (BYG 20 – 26 DFM)

Evil Geniuses vs. Chief Esports Club

Bans

EG: Draven, Swain, Aatrox, Gwen, Kai’Sa

CHF: Sylas, Maokai, Kalista, Ornn, Miss Fortune

Picks

EG: Gangplank, Hecarim, Azir, Ezreal, Leona

CHF: Vladimir, Lee Sin, Viktor, Aphelios, Nautilus

Result: EG win in 25:27 (EG 19 – 6 CHF)

Royal Never Give Up vs. Isurus

Bans

RNG: Sejuani, LeBlanc, Renekton, Amumu, Azir

ISG: Kalista, Lissandra, Sylas, Alistar, Leona

Picks

RNG: Aatrox, Graves, Syndra, Kai’Sa, Sett

ISG: Teemo, Lillia, Sion, Miss Fortune, Nautilus

Result: RNG win in 26:07 (RNG 33 – 6 ISG)

Chief Esports Club vs. Beyond Gaming

Bans

CHF: Kalista, Sejuani, Azir, Tristana, Xayah

BYG: Draven, Graves, Swain, Hecarim, Trundle

Picks

CHF: Kennen, Xin Zhao, Taliyah, Kai’Sa, Leona

BYG: Aatrox, Maokai, Sylas, Ezreal, Alistar

Result: BYG win in 25:41 (CHF 4 – 13 BYG)

Royal Never Give Up vs. Istanbul Wildcats

Bans

RNG: Kalista, Azir, Renekton, Nautilus, Rell

IW: Graves, Fiora, Kai’Sa, Vi, Poppy

Picks

RNG: Aatrox, Sejuani, Sylas, Tristana, Amumu

IW: Garen, Maokai, Akali, Samira, Sett

Result: RNG win in 30:48 (RNG 24 – 12 IW)

Isurus vs. DRX

Bans

ISG: Akali, Caitlyn, Aatrox, Mordekaiser, Gwen

DRX: Ornn, Graves, LeBlanc, Thresh, Tahm Kench

Picks

ISG: Maokai, Viego, Azir, Aphelios, Alistar

DRX: Sylas, Sejuani, Yone, Miss Fortune, Amumu

Result: DRX win in 22:35 (ISG 5 – 23 DRX)

Beyond Gaming vs. Fnatic

Bans

BYG: Viktor, LeBlanc, Kalista, Caitlyn, Miss Fortune

FNC: Hecarim, Aatrox, Amumu, Gnar, Fiora

Picks

BYG: Jax, Sejuani, Sylas, Kai’Sa, Nautilus

FNC: Gragas, Graves, Akali, Aphelios, Maokai

Result: FNC win in 32:50 (BYG 7 – 23 FNC)

LOUD vs. Chief Esports Club

Bans

LLL: Draven, Graves, Seraphine, Rakan, Aphelios

CHF: Maokai, Miss Fortune, LeBlanc, Sejuani, Taric

Picks

LLL: Aatrox, Viego, Sylas, Kalista, Amumu

CHF: Camille, Hecarim, Galio, Ashe, Braum

Result: LLL win in 28:51 (LLL 29 – 18 CHF)

Detonation FocusMe vs. Evil Geniuses

Bans

DFM: Akali, Sylas, Kalista, Alistar, Caitlyn

EG: Taliyah, Azir, Kai’Sa, Amumu, Rell

Picks

DFM: Gnar, Maokai, Ahri, Sivir, Yuumi

EG: Aatrox, Sejuani, LeBlanc, Miss Fortune, Soraka

Result: DFM win in 40:13 (DFM 18 – 14 EG)

Istanbul Wildcats vs. Isurus

Bans

IW: LeBlanc, Graves, Hecarim, Trundle, Nautilus

ISG: Kalista, Azir, Sejuani, Samira, Miss Fortune

Picks

IW: Gnar, Maokai, Viktor, Nilah, Yuumi

ISG: Aatrox, Wukong, Sylas, Kai’Sa, Rell

Result: ISG win in 31:15 (IW 11 – 20 ISG)

DRX vs. MAD Lions

Bans

DRX: Draven, Hecarim, Taliyah, Renekton, Gwen

MAD: Caitlyn, Aatrox, Akali, Maokai, Poppy

Picks

DRX: Camille, Sejuani, Sylas, Sivir, Yuumi

MAD: Mordekaiser, Bel’Veth, Vex, Miss Fortune, Leona

Result: DRX win in 33:43 (DRX 14 – 10 MAD)

Royal Never Give Up vs. Saigon Buffalo

Bans

RNG: Pantheon, Kalista, Poppy, Kennen, Renata Glasc

SGB: Aatrox, Caitlyn, Graves, Kai’Sa, Xayah

Picks

RNG: Fiora, Vi, Sylas, Tristana, Shen

SGB: Lillia, Lee Sin, Zac, Aphelios, Leona

Result: RNG win in 32:59 (RNG 9 – 9 SGB)

Evil Geniuses vs. Detonation FocusMe

Bans

EG: Yuumi, Amumu, Maokai, Ahri, LeBlanc

DFM: Sylas, Kalista, Azir, Lee Sin, Taliyah

Picks

EG: Aatrox, Trundle, Akali, Aphelios, Thresh

DFM: Gnar, Hecarim, Vex, Kai’Sa, Sett

Result: EG win in 28:32 (EG 22 – 8 DFM)

LOUD vs. Evil Geniuses

Bans

LLL: Akali, Kalista, Sylas, Ornn, Ezreal

EG: Yuumi, Aatrox, Maokai, Amumu, Jax

Picks

LLL: Sejuani, Viego, Taliyah, Miss Fortune, Nautilus

EG: Mordekaiser, Trundle, Azir, Kai’Sa, Leona

Result: EG win in 27:35 (LLL 6 – 26 EG)

Final Standings:

The final standings of the #Worlds2022 Play-In Group Stage! pic.twitter.com/vNqNM6syhk — LoL Esports (@lolesports) October 3, 2022

The bracket for the Knockout Stage:

The League of Legends Worlds 2022 Knockout Stage is scheduled for October 3 and October 4.