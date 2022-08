LCS Summer 2022 Week 6: EG and 100T Lock Playoffs

Evil Geniuses and 100 Thieves lock their playoffs slots in the LCS Summer 2022 Week 6. The middle of the pack remains a close competition.

LCS Summer 2022 Week 6

FlyQuest vs. Cloud9

Bans

FLY: Kalista, Yuumi, Gangplank, Fiora, Trundle

C9: Seraphine, Ahri, Viego, Leona, Alistar

Picks

FLY: Jax, Poppy, Taliyah, Sivir, Taric

C9: Gwen, Olaf, Orianna, Zeri, Nautilus

Result: C9 win in 26:58 (FLY 8 – 19 C9)

100 Thieves vs. Dignitas

Bans

100: Viego, Kalista, Yuumi, Lulu, Wukong

DIG: Taliyah, Poppy, Gangplank, Lee Sin, Nautilus

Picks

100: Sylas, Trundle, Azir, Sivir, Alistar

DIG: Gnar, Hecarim, Ahri, Zeri, Rakan

Result: 100 win in 36:18 (100 13 – 2 DIG)

Team Liquid vs. TSM

Bans

TL: Poppy, Azir, Zeri, Tahm Kench, Nautilus

TSM: Seraphine, Trundle, Taliyah, Ryze, Orianna

Picks

TL: Gangplank, Wukong, Syndra, Miss Fortune, Rakan

TSM: Ornn, Viego, Sylas, Jinx, Braum

Result: TL win in 28:41 (TL 11 – 5 TSM)

Golden Guardians vs. CLG

Bans

GG: Kalista, Sylas, Taliyah, Diana, Gwen

CLG: Senna, Zeri, Swain, Twitch, Alistar

Picks

GG: Gnar, Viego, Seraphine, Lucian, Nami

CLG: Yone, Poppy, LeBlanc, Sivir, Yuumi

Result: CLG win in 37:01 (GG 9 – 20 CLG)

Immortals vs. Evil Geniuses

Bans

IMT: Gangplank, Zeri, Sylas, Viego, Sejuani

EG: Kalista, Azir, Seraphine, Renata Glasc, Fiora

Picks

IMT: Yone, Poppy, Taliyah, Aphelios, Amumu

EG: Gwen, Wukong, Ahri, Jinx, Tahm Kench

Result: EG win in 46:26 (IMT 15 – 18 EG)

TSM vs. Golden Guardians

Bans

TSM: Kalista, Wukong, Fiora, Lucian, Yuumi

GG: Taliyah, Zeri, Seraphine, Rakan, Renata Glasc

Picks

TSM: Gnar, Xin Zhao, Azir, Sivir, Bard

GG: Gwen, Poppy, Corki, Sejuani, Senna

Result: TSM win in 27:40 (TSM 17 – 6 GG)

Evil Geniuses vs. FlyQuest

Bans

EG: Ahri, Taliyah, Zeri, Nautilus, Gwen

FLY: Gangplank, Poppy, Seraphine, Gnar, Viego

Picks

EG: Sejuani, Wukong, Azir, Kalista, Renata Glasc

FLY: Aatrox, Lee Sin, Akali, Aphelios, Alistar

Result: EG win in 27:12 (EG 13 – 5 FLY)

Cloud9 vs. Team Liquid

Bans

C9: Seraphine, Trundle, Gangplank, Gnar, Zilean

TL: Taliyah, Poppy, Zeri, Jarvan IV, Xin Zhao

Picks

C9: Gwen, Hecarim, Azir, Kalista, Renata Glasc

TL: Olaf, Wukong, Ahri, Kog’Maw, Lulu

Result: C9 win in 37:57 (C9 16 – 10 TL)

100 Thieves vs. Immortals

Bans

100: Kalista, Poppy, Yone, Alistar, Fiora

IMT: Zeri, Sylas, Jinx, Yuumi, Trundle

Picks

100: Gnar, Lee Sin, Taliyah, Sivir, Gragas

IMT: Aatrox, Viego, Swain, Seraphine, Nautilus

Result: 100 win in 32:17 (100 7 – 6 IMT)

CLG vs. Dignitas

Bans

CLG: Viego, Ahri, Zeri, Wukong, Lee Sin

DIG: Taliyah, Poppy, Yone, Gwen, Fiora

Picks

CLG: Gangplank, Xin Zhao, Azir, Draven, Renata Glasc

DIG: Ornn, Trundle, Viktor, Kalista, Pyke

Result: CLG win in 29:20 (CLG 19 – 14 DIG)

