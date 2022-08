LEC Summer 2022 Week 6: Team BDS Eliminated

LEC Summer 2022 Week 6 saw the first team eliminated from Worlds contention as Team BDS fail to find their second win.

The Group Stage consists of a double round robin, and each team will play 18 matches. The top six teams will compete on the Playoffs, which will all be played in a best-of-5 format. After the announcement that LEC will have 4 slots in Worlds 2022, teams are eager than ever to make it to the top.

LEC Summer 2022 Week 6

SK Gaming vs. Astralis

Bans

SK: Yuumi, Trundle, Wukong, Xayah, Lulu

AST: Kalista, Poppy, Zeri, Jarvan IV, Vi

Picks

SK: Gwen, Hecarim, Taliyah, Aphelios, Renata Glasc

AST: Gangplank, Viego, Orianna, Jinx, Tahm Kench

Result: SK win in 36:01 (SK 18 – 8 AST)

Team Vitality vs. Excel Esports

Bans

VIT: Gwen, Kalista, Lissandra, Draven, Lucian

XL: Zeri, Yuumi, Poppy, Ezreal, Tahm Kench

Picks

VIT: Gnar, Trundle, Taliyah, Sivir, Renata Glasc

XL: Gangplank, Wukong, Ahri, Aphelios, Zilean

Result: VIT win in 35:34 (VIT 12 – 4 XL)

Rogue vs. Misfits Gaming

Bans

RGE: Yuumi, Skarner, Trundle, Renata Glasc, Sylas

MSF: Kalista, Azir, Lucian, Senna, Sivir

Picks

RGE: Gwen, Vi, Taliyah, Ezreal, Amumu

MSF: Gnar, Poppy, Zoe, Zeri, Leona

Result: MSF win in 46:56 (RGE 18 – 22 MSF)

Team BDS vs. G2 Esports

Bans

BDS: Senna, Renata Glasc, Trundle, Rakan, Bard

G2: Yuumi, Zeri, Taliyah, Akali, Sylas

Picks

BDS: Kennen, Poppy, Zoe, Aphelios, Tahm Kench

G2: Gwen, Wukong, Swain, Sivir, Lulu

Result: G2 win in 33:12 (BDS 12 – 16 G2)

Fnatic vs. MAD Lions

Bans

FNC: Draven, Poppy, Sylas, Kalista, Aphelios

MAD: Renata Glasc, Zeri, Azir, Caitlyn, Lucian

Picks

FNC: Jayce, Wukong, Ahri, Sivir, Zilean

MAD: Gwen, Vi, Taliyah, Jinx, Rakan

Result: MAD win in 32:28 (FNC 8 – 15 MAD)

Misfits Gaming vs. SK Gaming

Bans

MSF: Kalista, Renata Glasc, Taliyah, Jarvan IV, Wukong

SK: Trundle, Gwen, Yuumi, Jax, Camille

Picks

MSF: Shyvana, Poppy, Akali, Sivir, Leona

SK: Gnar, Vi, Sylas, Zeri, Alistar

Result: MSF win in 26:54 (MSF 16 – 2 SK)

MAD Lions vs. Excel Esports

Bans

MAD: Renata Glasc, Kalista, Yuumi, Gangplank, Gnar

XL: Taliyah, Zeri, Azir, Nautilus, Amumu

Picks

MAD: Gwen, Trundle, Twisted Fate, Draven, Leona

XL: Jax, Poppy, Akali, Lucian, Nami

Result: MAD win in 35:18 (MAD 21 – 13 XL)

Astralis vs. Rogue

Bans

AST: Kalista, Gwen, Yuumi, Senna, Renata Glasc

RGE: Diana, Zeri, Orianna, Tahm Kench, Nautilus

Picks

AST: Gangplank, Wukong, Ahri, Sivir, Bard

RGE: Gnar, Trundle, Taliyah, Aphelios, Lulu

Result: AST win in 31:31 (AST 18 – 6 RGE)

Fnatic vs. Team BDS

Bans

FNC: Yuumi, Ahri, Gwen, Aphelios, Lulu

BDS: Zeri, Renata Glasc, Gangplank, Rakan, Pyke

Picks

FNC: Gragas, Trundle, Taliyah, Sivir, Nautilus

BDS: Gnar, Poppy, Zoe, Ezreal, Braum

Result: FNC win in 29:21 (FNC 15 – 4 BDS)

G2 Esports vs. Team Vitality

Bans

G2: Yuumi, Gangplank, Zeri, Samira, Sivir

VIT: Gwen, Wukong, Senna, Lucian, Kalista

Picks

G2: Irelia, Viego, Taliyah, Kai’Sa, Nautilus

VIT: Gnar, Trundle, Ahri, Ezreal, Renata Glasc

Result: VIT win in 28:26 (G2 3 – 22 VIT)

