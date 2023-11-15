Following the conclusion of the season, the SIAC has released their All-Conference first and second-team selections. The list comes after all-conference honors were released in advance of the SIAC Championship game between Benedict and Albany State

The SIAC All-Conference First and Second teams are below.

ALL-CONFERENCE FIRST TEAM

POSITIONNAMESCHOOLCLASSIFICATIONHOMETOWN
Offensive LineRoger SmithBenedict CollegeSophomoreCleveland, Ohio
Offensive LineJemeil JacksonFort Valley State UniversityJuniorHampton, Georgia
Offensive LineMitchell RomigBenedict CollegeGraduateJacksonville, Florida
Offensive LineDylan LampkinEdward Waters UniversitySeniorJacksonville, Florida
Offensive LineJoshua SimonAlbany State UniversityGraduateAtlanta, Georgia
Offensive LineTy LoweryMiles CollegeJuniorEvergreen, Alabama
Tight EndXavier HerndonAlbany State UniversityR-FreshmanNorcross, Georgia
Tight EndTravaunta AbnerMiles CollegeJuniorLanett, Alabama
Wide ReceiverJohnny JonesEdward Waters UniversitySophomorePahokee, Florida
Wide ReceiverNathan RembertEdward Waters UniversityFreshmanEustis, Florida
Running BackBrandon MarshallFort Valley State UniversityGraduatePhiladelphia, Pennsylvania
Running BackKylan DuheLane CollegeR-JuniorEdgard, Louisiana
QuarterbackDavid WrightAllen UniversityR-SophomoreTampa, Florida
All-Purpose OffenseJaih AndrewsMiles CollegeJuniorBirmingham, Alabama
Defensive LineLoobert DenelusBenedict CollegeSeniorNaples, Florida
Defensive LineJayden BroughtonBenedict CollegeJuniorMonks Corner, South Carolina
Defensive LineJeremiah OwensKentucky State UniversitySeniorGreenville, Alabama
Defensive LineJaren WilsonEdward Waters UniversityGraduateJacksonville, Florida
LinebackerAsmar HasanLane CollegeJuniorAtlanta, Georgia
LinebackerMalik MooreTuskegee UniversitySophomoreTallahassee, Florida
LinebackerWidmyer GarçonEdward Waters UniversityJuniorNorth Lauderdale, Florida
Defensive BackJa'Voni MelidorBenedict CollegeJuniorColumbia, South Carolina
Defensive BackMikael KingTuskegee UniversitySophomoreTuskegee, Alabama
Defensive BackJalen MitchellAlbany State UniversityR-JuniorJacksonville, Florida
Defensive BackDeandre CrearySavannah State UniversitySophomoreMarietta, Georgia
KickerTom PiccirilloBenedict CollegeGraduateFindley, Ohio
PunterGilbert BrownAlbany State UniversitySophomoreRichmond Hill, Georgia
Punt ReturnerDeJuan BellFort Valley State UniversityGraduateNorth Augusta, South Carolina
Kick ReturnerDeJuan BellFort Valley State UniversityGraduateNorth Augusta, South Carolina
All-Purpose DefenseJa’ron KilpatrickBenedict CollegeR-SeniorAuburndale, Florida

ALL-CONFERENCE SECOND TEAM

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Fort Valley State & Johnson C. Smith to play in Florida Beach Bowl

Randall Barnes ·

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Benedict College & Virginia Union make NCAA Division II Playoffs

Randall Barnes ·

Benedict College won their second straight SIAC Championship in dominant fashion over Albany State University 47-10
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Randall Barnes ·

POSITIONNAMESCHOOLCLASSIFICATIONHOMETOWN
Offensive LineKaTray PringleAlbany State UniversityR-SeniorSt. George, South Carolina
Offensive LineJamari PierreEdward Waters UniversitySophomoreDeerfield Beach, Florida
Offensive LineEli ShareefAllen UniversityFreshmanHampton, Georgia
Offensive LineAhmed BrimahAlbany State UniversityJuniorJonesboro, Georgia
Offensive LineDamion ClarkTuskegee UniversitySophomoreSnellville, Georgia
Tight EndColby BellMorehouseSophomoreSanta Monica, California
Wide ReceiverJacquez JonesLane CollegeJuniorOrlando, Florida
Wide ReceiverAntonio MeeksTuskegee UniversitySophomoreLilburn, Georgia
Running BackBeau HerringtonAllen UniversityJuniorDavenport, Florida
Running BackDeondra DuehartBenedict CollegeSophomoreMacon, Georgia
QuarterbackJyron RussellEdward Waters UniversityGraduateGrand Prairie, Texas
All-Purpose OffenseJaylin PetersonMiles CollegeJuniorBirmingham, Alabama
Defensive LineJalen PughAlbany State UniversityR-JuniorJonesboro, Georgia
Defensive LineKa'Darrion JonesLane CollegeSeniorDonaldsville, Louisiana
Defensive LineMarques ShermanAllen UniversitySeniorCincinnati, Ohio
Defensive LineJames GaryEdward Waters UniversitySeniorAliceville, Alabama
Defensive LineJamichael RogersMiles CollegeSophomoreBessemer, Alabama
LinebackerMalik HarpFort Valley State UniversityJuniorOrlando, Florida
LinebackerDaylon LandMorehouseSeniorBenton, Arkansas
LinebackerDedrick StarkesBenedict CollegeJuniorColumbia, South Carolina
Defensive BackChristian RamseyTuskegee UniversityJuniorCarrolton, Georgia
Defensive BackKamari BlankumseeFort Valley State UniversityFreshmanQuitman, Georgia
Defensive BackDahlil WilkinsAllen UniversitySeniorBamberg, South Carolina
Defensive BackCamron IveyClark Atlanta UniversityJuniorAtlanta, Georgia
KickerDaniel GibbsFort Valley State UniversityJuniorBonaire, Georgia
PunterRyan DuffTuskegee UniversitySeniorMobile, Alabama
Punt ReturnerRashad JordanAlbany State UniversityR-SeniorAtlanta, Georgia
Kick ReturnerTerrence HollandLane CollegeFreshmanJacksonville, Florida
All-Purpose DefenseAaron MillerBenedict CollegeR-SeniorDecatur, Georgia

 