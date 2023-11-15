Following the conclusion of the season, the SIAC has released their All-Conference first and second-team selections. The list comes after all-conference honors were released in advance of the SIAC Championship game between Benedict and Albany State
The SIAC All-Conference First and Second teams are below.
ALL-CONFERENCE FIRST TEAM
|POSITION
|NAME
|SCHOOL
|CLASSIFICATION
|HOMETOWN
|Offensive Line
|Roger Smith
|Benedict College
|Sophomore
|Cleveland, Ohio
|Offensive Line
|Jemeil Jackson
|Fort Valley State University
|Junior
|Hampton, Georgia
|Offensive Line
|Mitchell Romig
|Benedict College
|Graduate
|Jacksonville, Florida
|Offensive Line
|Dylan Lampkin
|Edward Waters University
|Senior
|Jacksonville, Florida
|Offensive Line
|Joshua Simon
|Albany State University
|Graduate
|Atlanta, Georgia
|Offensive Line
|Ty Lowery
|Miles College
|Junior
|Evergreen, Alabama
|Tight End
|Xavier Herndon
|Albany State University
|R-Freshman
|Norcross, Georgia
|Tight End
|Travaunta Abner
|Miles College
|Junior
|Lanett, Alabama
|Wide Receiver
|Johnny Jones
|Edward Waters University
|Sophomore
|Pahokee, Florida
|Wide Receiver
|Nathan Rembert
|Edward Waters University
|Freshman
|Eustis, Florida
|Running Back
|Brandon Marshall
|Fort Valley State University
|Graduate
|Philadelphia, Pennsylvania
|Running Back
|Kylan Duhe
|Lane College
|R-Junior
|Edgard, Louisiana
|Quarterback
|David Wright
|Allen University
|R-Sophomore
|Tampa, Florida
|All-Purpose Offense
|Jaih Andrews
|Miles College
|Junior
|Birmingham, Alabama
|Defensive Line
|Loobert Denelus
|Benedict College
|Senior
|Naples, Florida
|Defensive Line
|Jayden Broughton
|Benedict College
|Junior
|Monks Corner, South Carolina
|Defensive Line
|Jeremiah Owens
|Kentucky State University
|Senior
|Greenville, Alabama
|Defensive Line
|Jaren Wilson
|Edward Waters University
|Graduate
|Jacksonville, Florida
|Linebacker
|Asmar Hasan
|Lane College
|Junior
|Atlanta, Georgia
|Linebacker
|Malik Moore
|Tuskegee University
|Sophomore
|Tallahassee, Florida
|Linebacker
|Widmyer Garçon
|Edward Waters University
|Junior
|North Lauderdale, Florida
|Defensive Back
|Ja'Voni Melidor
|Benedict College
|Junior
|Columbia, South Carolina
|Defensive Back
|Mikael King
|Tuskegee University
|Sophomore
|Tuskegee, Alabama
|Defensive Back
|Jalen Mitchell
|Albany State University
|R-Junior
|Jacksonville, Florida
|Defensive Back
|Deandre Creary
|Savannah State University
|Sophomore
|Marietta, Georgia
|Kicker
|Tom Piccirillo
|Benedict College
|Graduate
|Findley, Ohio
|Punter
|Gilbert Brown
|Albany State University
|Sophomore
|Richmond Hill, Georgia
|Punt Returner
|DeJuan Bell
|Fort Valley State University
|Graduate
|North Augusta, South Carolina
|Kick Returner
|DeJuan Bell
|Fort Valley State University
|Graduate
|North Augusta, South Carolina
|All-Purpose Defense
|Ja’ron Kilpatrick
|Benedict College
|R-Senior
|Auburndale, Florida
ALL-CONFERENCE SECOND TEAM
|POSITION
|NAME
|SCHOOL
|CLASSIFICATION
|HOMETOWN
|Offensive Line
|KaTray Pringle
|Albany State University
|R-Senior
|St. George, South Carolina
|Offensive Line
|Jamari Pierre
|Edward Waters University
|Sophomore
|Deerfield Beach, Florida
|Offensive Line
|Eli Shareef
|Allen University
|Freshman
|Hampton, Georgia
|Offensive Line
|Ahmed Brimah
|Albany State University
|Junior
|Jonesboro, Georgia
|Offensive Line
|Damion Clark
|Tuskegee University
|Sophomore
|Snellville, Georgia
|Tight End
|Colby Bell
|Morehouse
|Sophomore
|Santa Monica, California
|Wide Receiver
|Jacquez Jones
|Lane College
|Junior
|Orlando, Florida
|Wide Receiver
|Antonio Meeks
|Tuskegee University
|Sophomore
|Lilburn, Georgia
|Running Back
|Beau Herrington
|Allen University
|Junior
|Davenport, Florida
|Running Back
|Deondra Duehart
|Benedict College
|Sophomore
|Macon, Georgia
|Quarterback
|Jyron Russell
|Edward Waters University
|Graduate
|Grand Prairie, Texas
|All-Purpose Offense
|Jaylin Peterson
|Miles College
|Junior
|Birmingham, Alabama
|Defensive Line
|Jalen Pugh
|Albany State University
|R-Junior
|Jonesboro, Georgia
|Defensive Line
|Ka'Darrion Jones
|Lane College
|Senior
|Donaldsville, Louisiana
|Defensive Line
|Marques Sherman
|Allen University
|Senior
|Cincinnati, Ohio
|Defensive Line
|James Gary
|Edward Waters University
|Senior
|Aliceville, Alabama
|Defensive Line
|Jamichael Rogers
|Miles College
|Sophomore
|Bessemer, Alabama
|Linebacker
|Malik Harp
|Fort Valley State University
|Junior
|Orlando, Florida
|Linebacker
|Daylon Land
|Morehouse
|Senior
|Benton, Arkansas
|Linebacker
|Dedrick Starkes
|Benedict College
|Junior
|Columbia, South Carolina
|Defensive Back
|Christian Ramsey
|Tuskegee University
|Junior
|Carrolton, Georgia
|Defensive Back
|Kamari Blankumsee
|Fort Valley State University
|Freshman
|Quitman, Georgia
|Defensive Back
|Dahlil Wilkins
|Allen University
|Senior
|Bamberg, South Carolina
|Defensive Back
|Camron Ivey
|Clark Atlanta University
|Junior
|Atlanta, Georgia
|Kicker
|Daniel Gibbs
|Fort Valley State University
|Junior
|Bonaire, Georgia
|Punter
|Ryan Duff
|Tuskegee University
|Senior
|Mobile, Alabama
|Punt Returner
|Rashad Jordan
|Albany State University
|R-Senior
|Atlanta, Georgia
|Kick Returner
|Terrence Holland
|Lane College
|Freshman
|Jacksonville, Florida
|All-Purpose Defense
|Aaron Miller
|Benedict College
|R-Senior
|Decatur, Georgia