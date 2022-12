By Zen Angeles · 19 min read

In Pokemon Scarlet & Violet, players can boost resources gained and encounters through the mechanic called sandwiches made during Pokemon Picnics. After Pokemon Sword & Shield’s food creation of curry, we have an upgraded version of having a temporary boost called Meal Power. Here are all the recipes for all sandwiches in the game and what each sandwich give as its Meal Power.



To make a sandwich, players will need ingredients from stores scattered throughout the Paldea region and through winning both standard and Tera Raid battles. After crafting these sandwiches, you are given a set of specific Meal Power to boost your resource gathering or encounter for a short time. Here is a list of all Meal Powers available for food crafting:

Egg Power: More likely to find Pokemon Eggs

Catching Power: More likely catches will succeed

Exp. Point Power: More Exp. Points gained

Item Drop Power: More materials found after battles

Raid Power: More rewards from Tera Raid Battles

Title Power: More likely to find Pokemon with titles

Sparkling Power: More likely to find Shiny Pokemon

Humungo Power: More likely to find large Pokemon

Teensy Power: More likely to find small Pokemon

Encounter Power: More likely to find specific types

All Sandwich recipes in Pokemon Scarlet & Violet

SANDWICH NAME INGREDIENTS SEASONING MEAL POWER Jambon-Beurre Ham Butter Encounter Power: Ground Lv. 1

Raid Power: Ghost Lv. 1

Catching Power: Bug Lv. 1 Bitter Jambon-Beurre Ham Butter, Bitter Herba Mystica Title Power: Ground Lv. 2

Exp. Point Power: Ghost Lv. 2

Encounter Power: Bug Lv. 2 Sweet Jambon-Beurre Ham Butter, Sweet Herba Mystica Title Power: Ground Lv. 2

Egg Power Lv. 2

Encounter Power: Bug Lv. 2 Salty Jambon-Beurre Ham Butter, Salty Herba Mystica Title Power: Ground Lv. 2

Encounter Power: Ghost Lv. 2

Raid Power: Bug Lv. 2 Sour Jambon-Beurre Ham Butter, Sour Herba Mystica Title Power: Ground Lv. 2

Teensy Power: Ghost Lv. 2

Encounter Power: Bug Lv. 2 Spicy Jambon-Beurre Ham Butter, Spicy Herba Mystica Title Power: Ground Lv. 2

Humungo Power: Ghost Lv. 2

Encounter Power: Bug Lv. 2 Legendary Bitter Sandwich Lettuce, Bacon Bitter Herba Mystica, Pepper Title Power: Rock Lv. 2

Exp. Point Power: Ice Lv. 2

Encounter Power: Grass Lv. 2 Legendary Salty Sandwich Lettuce, Bacon Salty Herba Mystica, Pepper Title Power: Rock Lv. 2

Exp. Point Power: Ice Lv. 2

Encounter Power: Grass Lv. 2 Legendary Sweet Sandwich Lettuce, Bacon Sweet Herba Mystica, Pepper Title Power: Rock Lv. 2

Egg Power Lv. 2

Encounter Power: Grass Lv. 2 Legendary Sour Sandwich Lettuce, Bacon Sour Herba Mystica, Pepper Title Power: Rock Lv. 2

Teensy Power: Ice Lv. 2

Encounter Power: Grass Lv. 2 Legendary Spicy Sandwich Lettuce, Bacon Herba Mystica, Pepper Title Power: Rock Lv. 2

Humungo Power: Ice Lv. 2

Encounter Power: Grass Lv. 2 Jam Sandwich Strawberry Jam Catching Power: Fighting Lv. 1

Item Drop Power: Psychic Lv. 1

Egg Power Power: Lv. 1 Great Jam Sandwich Strawberry Jam, Yogurt Catching Power: Fighting Lv. 2

Item Drop Power: Psychic Lv. 1

Raid Power: Ghost Lv. 1 Ultra Jam Sandwich Strawberry, Pineapple Jam, Yogurt Catching Power: Dark Lv. 2

Item Drop Power: Ground Lv. 2

Egg Power Power: Lv. 1 Master Jam Sandwich Strawberry, Pineapple Jam, Yogurt, Sweet Herba Mystica Title Power: Dark Lv. 2

Catching Power: Ground Lv. 2

Item Drop Power: Fighting Lv. 2 Peanut Butter Sandwich Banana Peanut Butter Egg Power Lv. 1

Item Drop Power: Electric Lv. 1

Raid Power: Bug Lv. 1 Great Peanut Butter Sandwich Banana Peanut Butter, Butter Egg Power Lv. 2

Raid Power: Electric Lv. 1

Exp. Point Power: Normal Lv. 1 Ultra Peanut Butter Sandwich Banana Peanut Butter, ButterJam Egg Power Lv. 2

Raid Power: Normal Lv. 2

Item Drop Power: Bug Lv. 1 Master Peanut Butter Sandwich Banana Peanut Butter, Butter, Jam, Spicy Herba Mystica Title Power: Electric Lv. 2

Raid Power: Normal Lv. 2

Item Drop Power: Bug Lv. 2 Pickle Sandwich Pickle Olive Oil Teensy Power: Fighting Lv. 1

Encounter Power: Fire Lv. 1

Catching Power: Ghost Lv. 1 Great Pickle Sandwich Pickle, Watercress Olive Oil Item Drop Power: Fighting Lv. 2

Encounter Power: Fire Lv. 1

Catching Power: Ghost Lv. 1 Ultra Pickle Sandwich Pickle, Watercress, Basil Olive Oil Item Drop Power: Fighting Lv. 2

Egg Power Lv. 2

Catching Power: Fire Lv. 1 Master Pickle Sandwich Pickle, Watercress, Basil Olive Oil, Sour Herba Mystica Title Power: Fighting Lv. 2

Teensy Power: Grass Lv. 2

Egg Power Power: Lv. 2 Marmalade Sandwich Cheese Marmalade Item Drop Power: Fighting Lv. 1

Catching Power: Rock Lv. 1

Egg Power Power: Lv. 1 Great Marmalade Sandwich Cheese Marmalade, Butter Egg Power Lv. 2

Raid Power: Rock Lv. 1

Item Drop Power: Poison Lv. 1 Ultra Marmalade Sandwich Cheese Marmalade, Butter, Cream Cheese Egg Power Lv. 2

Item Drop Power: Poison Lv. 2

Raid Power: Fighting Lv. 1 Master Marmalade Sandwich Cheese Marmalade, Butter, Cream Cheese, Salty Herba Mystica Title Power: Bug Lv. 2

Encounter Power: Poison Lv. 2

Item Drop Power: Fighting Lv. 2 Herbed-Sausage Sandwich Herbed Sausage Ketchup Encounter Power: Fighting Lv. 1

Exp. Point Power: Ghost Lv. 1

Raid Power: Ground Lv. 1 Great Herbed-Sausage Sandwich Herbed Sausage Ketchup, Mustard Encounter Power: Ground Lv. 2

Exp. Point Power: Ghost Lv. 1

Raid Power: Fighting Lv. 1 Ultra Herbed-Sausage Sandwich Herbed Sausage, Lettuce Ketchup, Mustard Exp. Point Power: Ground Lv. 2

Raid Power: Ghost Lv. 2

Encounter Power: Fighting Lv. 1 Master Herbed-Sausage Sandwich Herbed Sausage, Lettuce Ketchup, Mustard, Bitter Herba Mystica Title Power: Ground Lv. 2

Exp. Point Power: Fighting Lv. 2

Raid Power: Normal Lv. 2 Curry-and-Rice-Style Sandwich Rice Curry Powder, Mayonnaise Humungo Power: Normal Lv. 1

Encounter Power: Fire Lv. 1

Raid Power: Fighting Lv. 1 Great Curry-and-Rice-Style Sandwich Rice, Jalapeno Curry Powder, Mayonnaise Humungo Power: Grass Lv. 2

Encounter Power: Fighting Lv. 1

Item Drop Power: Normal Lv. 1 Ultra Curry-and-Rice-Style Sandwich Rice, Jalapeno, Tomato Curry Powder, Mayonnaise Humungo Power: Grass Lv. 2

Encounter Power: Normal Lv. 2

Item Drop Power: Fairy Lv. 1 Master Curry-and-Rice-Style Sandwich Rice, Jalapeno, Tomato Curry Powder, Mayonnaise, Spicy Herba Mystica Title Power: Grass Lv. 2

Humungo Power: Fairy Lv. 2

Encounter Power: Normal Lv. 2 Dessert Sandwich Apple, Apple Yogurt, Whipped Cream Catching Power: Flying Lv. 1

Item Drop Power: Ice Lv. 1

Egg Power Power: Lv. 1 Great Dessert Sandwich Apple, Apply, Kiwi Yogurt, Whipped Cream Catching Power: Flying Lv. 2

Item Drop Power: Ice Lv. 1

Egg Power Power: Lv. 1 Ultra Dessert Sandwich Apple, Apple, Kiwi, Strawberry Yogurt, Whipped Cream Item Drop Power: Flying Lv. 2

Catching Power: Ice Lv. 2

Egg Power Power: Lv. 1 Master Dessert Sandwich Apple, Apple, Kiwi, Strawberry Yogurt, Whipped Cream, Sweet Herba Mystica Title Power: Flying Lv. 2

Item Drop Power: Poison Lv. 2

Catching Power: Fighting Lv. 2 Tropical Sandwich Klawf Stick, Avocado Marmalade Egg Power Lv. 1

Encounter Power: Fighting Lv. 1

Catching Power: Dragon Lv. 1 Great Tropical Sandwich Klawf Stick, Avocado, Pineapple Marmalade Catching Power: Ground Lv. 2

Encounter Power: Dark Lv. 1

Item Drop Power: Water Lv. 1 Ultra Tropical Sandwich Klawf Stick, Avocado, Pineapple, Jalapeno Marmalade Catching Power: Rock Lv. 2

Item Drop Power: Water Lv. 2

Encounter Power: Ground Lv. 1 Master Tropical Sandwich Klawf Stick, Avocado, Pineapple, Jalapeno Marmalade, Sour Herba Mystica Tite Power: Rock Lv. 2

Catching Power: Water Lv. 2

Item Drop Power: Ground Lv. 2 Avocado Sandwich Avocado, Smoked Fillet Salt Exp. Point Power: Dragon Lv. 1

Encounter Power: Electric Lv. 1

Catching Power: Dark Lv. 1 Great Avocado Sandwich Avocado, Smoked Fillet, Tomato Salt Encounter Power: Dragon Lv. 2

Catching Power: Fairy Lv. 1

Exp. Point Power: Dark Lv. 1 Ultra Avocado Sandwich Avocado, Smoked Fillet, Tomato, Lettuce Salt Exp. Point Power: Grass Lv. 2

Encounter Power: Dark Lv. 2

Catching Power: Dragon Lv. 1 Master Avocado Sandwich Avocado, Smoked Fillet, Tomato, Lettuce Salt, Herba Mystica Title Power: Grass Lv. 2

Exp. Point Power: Dark Lv. 2

Encounter Power: Dragon Lv. 2 Noodle Sandwich Noodles Olive Oil, Ketchup Encounter Power: Poison Lv. 1

Raid Power: Rock Lv. 1

Humungo Power: Ground Lv. 1 Great Noodle Sandwich Noodles, Lettuce Olive Oil, Ketchup Encounter Power: Poison Lv. 2

Humungo Power: Rock Lv. 1

Raid Power: Ground Lv. 1 Ultra Noodle Sandwich Noodles, Lettuce, Chorizo Olive Oil, Ketchup Encounter Power: Poison Lv. 2

Exp. Point Power: Fire Lv. 2

Humungo Power: Electric Lv. 1 Master Noodle Sandwich Noodles, Lettuce, Chorizo Olive Oil, Ketchup, Bitter Herba Mystica Title Power: Poison Lv. 2

Exp. Point Power: Electric Lv. 2

Encounter Power: Normal Lv. 2 Potato Salad Sandwich Potato Salad, Cucumber, Red Bell Pepper Mayonnaise Teensy Power: Bug Lv. 1

Encounter Power: Steel Lv. 1

Catching Power: Ghost Lv. 1 Great Potato Salad Sandwich Potato Salad, Cucumber, Red Bell Pepper, Avocado Mayonnaise Catching Power: Dragon Lv. 2

Encounter Power: Ghost Lv. 1

Humungo Power: Bug Lv. 1 Ultra Potato Salad Sandwich Potato Salad, Cucumber, Red Bell Pepper, Avocado, Red Onion Mayonnaise Catching Power: Ghost Lv. 2

Encounter Power: Bug Lv. 2

Humungo Power: Dragon Lv. 1 Master Potato Salad Sandwich Potato Salad, Cucumber, Red Bell Pepper, Avocado, Red Onion Mayonnaise, Sweet Herba Mystica Title Power: Ghost Lv. 2

Catching Power: Dragon Lv. 2

Encounter Power: Normal Lv. 2 Zesty Sandwich Jalapeno, Onion, Herbed Sausage Chili Sauce Humungo Power: Psychic Lv. 1

Exp. Point Power: Fighting Lv. 1

Encounter Power: Water Lv. 1 Great Zesty Sandwich Jalapeno, Onion, Herbed Sausage, Green Bell Pepper Chili Sauce Humungo Power: Psychic Lv. 2

Encounter Power: Fighting Lv. 1

Exp. Point Power: Water Lv. 1 Ultra Zesty Sandwich Jalapeno, Onion, Herbed Sausage, Sliced Green Pepper, Watercress Chili Sauce Humungo Power: Psychic Lv. 2

Encounter Power: Ground Lv. 2

Exp. Point Power: Fighting Lv. 1 Master Zesty Sandwich Jalapeno, Onion, Herbed Sausage, Green Bell Pepper, Watercress Chili Sauce, Sour Herba Mystica Title Power: Psychic Lv. 2

Teensy Power: Fighting Lv. 2

Encounter Power: Normal Lv. 2 Egg Sandwich EggCucumber SaltMayonnaise Encounter Power: Flying Lv. 1

Exp. Point Power: Steel Lv. 1

Raid Power: Rock Lv. 1 Great Egg Sandwich Egg, Cucumber, Red Onion Salt, Mayonnaise Encounter Power: Flying Lv. 2

Exp. Point Power: Steel Lv. 1

Raid Power: Rock Lv. 1 Ultra Egg Sandwich Egg, Cucumber, Red Onion, Cheese Salt, Mayonnaise Encounter Power: Flying Lv. 2

Exp. Point Power: Steel Lv. 2

Raid Power: Rock Lv. 1 Master Egg Sandwich Egg, Cucumber, Red Onion, Cheese Salt, Mayonnaise, Salty Herba Mystica Title Power: Flying Lv. 2

Encounter Power: Rock Lv. 2

Exp. Point Power: Normal Lv. 2 Classic Bocadillo Prosciutto, Cheese, Potato Tortilla Olive Oil Encounter Power: Ghost Lv. 1

Catching Power: Grass Lv. 1

Item Drop Power: Fire Lv. 1 Great Classic Bocadillo Prosciutto, Cheese, Potato Tortilla Olive Oil, Curry Powder Humungo Power: Ghost Lv. 2

Catching Power: Grass Lv. 1

Encounter Power: Fire Lv. 1 Ultra Classic Bocadillo Prosciutto, Cheese, Potato Tortilla, Avocado Olive Oil, Curry Powder, Bitter Herba Mystica Humungo Power: Dragon Lv. 2

Catching Power: Fire Lv. 2

Encounter Power: Ghost Lv. 1 Master Classic Bocadillo Prosciutto, Cheese, Potato Tortilla, Avocado Olive Oil, Curry Powder, Bitter Herba Mystica Title Power: Dragon Lv. 2

Item Drop Power: Ghost Lv. 2

Catching Power: Normal Lv. 2 Refreshing Sandwich Cherry Tomatoes, Avocado Marmalade, Salt Catching Power: Bug Lv. 1

Encounter Power: Fighting Lv. 1

Raid Power: Dragon Lv. 1 Great Refreshing Sandwich Cherry Tomatoes, Avocado, Kiwi Marmalade, Salt Catching Power: Dragon Lv. 2

Encounter Power: Fire Lv. 1

Item Drop Power: Poison Lv. 1 Ultra Refreshing Sandwich Cherry Tomatoes, Avocado, Kiwi, Pickle Marmalade, Salt Catching Power: Dragon Lv. 2

Encounter Power: Fighting Lv. 2

Item Drop Power: Poison Lv. 1 Master Refreshing Sandwich Cherry Tomatoes, Avocado, Kiwi, Pickle, Marmalade, Salt Title Power: Dragon Lv. 2

Humungo Power: Poison Lv. 2

Encounter Power: Normal Lv. 2 BLT Sandwich Bacon, Lettuce, Tomato, Mayonnaise, Mustard Teensy Power: Rock Lv. 1

Encounter Power: Fairy Lv. 1

Catching Power: Grass Lv. 1 Great BLT Sandwich Bacon, Lettuce, Tomato, Basil Mayonnaise, Mustard Teensy Power: Grass Lv. 2

Encounter Power: Rock Lv. 1

Raid Power: Fairy Lv. 1 Ultra BLT Sandwich Bacon, Lettuce, Basil, Cheese Mayonnaise, Mustard Teensy Power: Grass Lv. 2

Encounter Power: Rock Lv. 2

Catching Power: Fairy Lv. 1 Master BLT Sandwich Bacon, Lettuce, Tomato, Basil, Cheese Mayonnaise, Mustard, Sweet Herba Mystica Title Power: Grass Lv. 2

Catching Power: Fairy Lv. 2

Encounter Power: Normal Lv. 2 Fried Fillet Sandwich Fried Fillet, Potato Salad Mayonnaise, Ketchup Teensy Power: Bug Lv. 1

Raid Power: Dark Lv. 1

Exp. Point Power: Steel Lv. 1 Great Fried Fillet Sandwich Fried Fillet, Potato Salad, Lettuce Mayonnaise, Ketchup Teensy Power: Bug Lv. 2

Raid Power: Dark Lv. 1

Catching Power: Steel Lv. 1 Ultra Fried Fillet Sandwich Fried Fillet, Potato Salad, Lettuce Mayonnaise, Ketchup, Horseradish Teensy Power: Bug Lv. 2

Raid Power: Dark Lv. 2

Encounter Power: Steel Lv. 1 Master Fried Fillet Sandwich Fried Fillet, Potato Salad, Lettuce Mayonnaise, Ketchup, Horseradish, Spicy Herba Mystica Title Power: Bug Lv. 2

Humungo Power: Steel Lv. 2

Raid Power: Normal Lv. 2 Ham Sandwich Pickle, Ham Mayonnaise, Mustard Teensy Power: Fighting Lv. 1

Encounter Power: Normal Lv. 1

Raid Power: Ground Lv. 1 Great Ham Sandwich Pickle, Ham, Prosciutto Mayonnaise, Mustard Encounter Power: Fighting Lv. 2

Catching Power: Flying Lv. 1

Raid Power: Ground Lv. 1 Ultra Ham Sandwich Pickle, Ham, Prosciutto, Jalapeno Mayonnaise, Mustard Teensy Power: Rock Lv. 2

Encounter Power: Fairy Lv. 2

Catching Power: Grass Lv. 1 Master Ham Sandwich Pickle, Ham, Prosciutto, Jalapeno Mayonnaise, Mustard, Salt Herba Mystica Title Power: Rock Lv. 2

Encounter Power: Fairy Lv. 2

Catching Power: Grass Lv. 2 Cheese Sandwich Cheese Cream Cheese, Mustard, Salty Herba Mystica Encounter Power: Bug Lv. 1

Raid Power: Water Lv. 1

Exp. Point Power: Steel Lv. 1 Great Cheese Sandwich Cheese, Avocado Cream Cheese, Pepper, Salt Encounter Power: Dragon Lv. 2

Raid Power: Steel Lv. 1

Exp. Point Power: Bug Lv. 1 Ultra Cheese Sandwich Cheese, Avocado, Basil Cream Cheese, Pepper, Salt Exp. Point Power: Dragon Lv. 2

Raid Power: Electric Lv. 2

Catching Power: Water Lv. 1 Master Cheese Sandwich Cheese, Avocado, Basil Cream Cheese, Pepper, Salt, Salty Herba Mystica Title Power: Dragon Lv. 2

Exp. Point Power: Electric Lv. 2

Raid Power: Water Lv. 2 Hamburger Patty Sandwich Hamburger, Onion Vinegar, Pepper Humungo Power: Psychic Lv. 1

Encounter Power: Dragon Lv. 1

Catching Power: Steel Lv. 1 Great Hamburger Patty Sandwich Hamburger, Onion Vinegar, Pepper, Horseradish Humungo Power: Psychic Lv. 2

Encounter Power: Dragon Lv. 1

Catching Power: Steel Lv. 1 Ultra Hamburger Patty Sandwich Hamburger, Onion, Watercress Vinegar, Pepper, Horseradish Humungo Power: Psychic Lv. 2

Encounter Power: Dragon Lv. 2

Catching Power: Steel Lv. 1 Master Hamburger Patty Sandwich Hamburger, Onion, Watercress Vinegar, Pepper, Horseradish, Sweet Herba Mystica Title Power: Psychic Lv. 2

Raid Power: Dragon Lv. 2

Encounter Power: Steel Lv. 2 Smoky Sandwich Smoked Fillet, Watercress Vinegar, Pepper, Salt Exp. Point Power: Dark Lv. 1

Raid Power: Dragon Lv. 1

Encounter Power: Psychic Lv. 1 Great Smoky Sandwich Smoked FilletWatercressRed Onion VinegarPepperSalt Exp. Point Power: Ghost Lv. 2

Raid Power: Psychic Lv. 1

Encounter Power: Dark Lv. 1 Ultra Smoky Sandwich Smoked Fillet, Watercress, Red Onion, Basil Vinegar, Pepper, Salt Exp. Point Power: Dark Lv. 2

Raid Power: Psychic Lv. 2

Encounter Power: Ghost Lv. 1 Master Smoky Sandwich Smoked Fillet, Watercress, Red Onion, Basil Vinegar, Pepper, Salt, Salty Herba Mystica Title Power: Dark Lv. 2

Exp. Point Power: Psychic Lv. 2

Raid Power: Ghost Lv. 2 Fruit Sandwich Banana, Apple, Pineapple, Kiwi Whipped Cream Item Drop Power: Normal Lv. 1

Catching Power: Ground Lv. 1

Egg Power Power: Lv. 1 Great Fruit Sandwich Banana, Apple, Pineapple, Kiwi Whipped Cream, Marmalade Item Drop Power: Normal Lv. 2

Catching Power: Poison Lv. 1

Egg Power Power: Lv. 1 Ultra Fruit Sandwich Banana, Apple, Pineapple, Kiwi Whipped Cream, Marmalade, Yogurt Item Drop Power: Normal Lv. 2

Catching Power: Poison Lv. 2

Egg Power Power: Lv. 1 Master Fruit Sandwich Banana, Apple, Pineapple, Kiwi Whipped Cream, Marmalade, Yogurt, Sweet Herba Mystica Title Power: Normal Lv. 2

Item Drop Power: Poison Lv. 2

Catching Power: Flying Lv. 2 Variety Sandwich Prosciutto, Cherry Tomatoes, Smoked Fillet Salt, Vinegar Teensy Power: Fighting Lv. 1

Encounter Power: Dark Lv. 1

Catching Power: Bug Lv. 1 Great Variety Sandwich ProsciuttoCherry TomatoesSmoked FilletPotato Salad SaltVinegar Teensy Power: Bug Lv. 2

Encounter Power: Dragon Lv. 1

Catching Power: Dark Lv. 1 Ultra Variety Sandwich Prosciutto, Cherry Tomatoes, Smoked Fillet, Potato Salad, Hamburger Salt, Vinegar Encounter Power: Bug Lv. 2

Catching Power: Dark Lv. 2

Humungo Power: Steel Lv. 1 Master Variety Sandwich Prosciutto, Cherry Tomatoes, Smoked Fillet, Potato Salad, Hamburger Salt, Vinegar, Bitter Herba Mystica Title Power: Bug Lv. 2

Exp. Point Power: Steel Lv. 2

Encounter Power: Normal Lv. 2 Klawf Claw Sandwich Klawf Stick, Tomato, Lettuce Salt, Olive Oil Encounter Power: Grass Lv. 1

Catching Power: Fairy Lv. 1

Item Drop Power: Ice Lv. 1 Great Klawf Claw Sandwich Klawf Stick, Tomato, Lettuce Salt, Olive Oil, Wasabi Encounter Power: Grass Lv. 2

Catching Power: Fairy Lv. 1

Item Drop Power: Ice Lv. 1 Ultra Klawf Claw Sandwich Klawf Stick, Tomato, Lettuce, Yellow Bell Pepper Salt, Olive Oil, Wasabi Encounter Power: Grass Lv. 2

Catching Power: Ice Lv. 2

Item Drop Power: Electric Lv. 1 Master Klawf Claw Sandwich Klawf Stick, Tomato, Lettuce, Yellow Bell Pepper Salt, Olive Oil, Wasabi, Spicy Herba Mystica Title Power: Grass Lv. 2

Humungo Power: Ice Lv. 2

Encounter Power: Electric Lv. 2 Sweet Sandwich Banana, Apple, Cheese Whipped Cream, Butter Egg Power Lv. 1

Item Drop Power: Bug Lv. 1

Raid Power: Flying Lv. 1 Great Sweet Sandwich Banana, Apple, Cheese Whipped Cream, Butter, Salt Egg Power Lv. 2

Item Drop Power: Bug Lv. 1

Raid Power: Flying Lv. 1 Ultra Sweet Sandwich Banana, Apple, Cheese, Basil Whipped Cream, Butter, Salt Egg Power Lv. 2

Item Drop Power: Flying Lv. 2

Raid Power: Normal Lv. 1 Master Sweet Sandwich Banana, Apple, Cheese, Basil Whipped Cream, Butter, Salt, Sour Herba Mystica Title Power: Electric Lv. 2

Catching Power: Normal Lv. 2

Item Drop Power: Fighting Lv. 2 Vegetable Sandwich Green Bell Pepper, Cherry Tomatoes, Cucumber Salt, Olive Oil, Vinegar Teensy Power: Poison Lv. 1

Encounter Power: Water Lv. 1

Catching Power: Bug Lv. 1 Great Vegetable Sandwich Green Bell Pepper, Cherry Tomatoes, Cucumber, Red Onion Salt, Olive Oil, Vinegar Encounter Power: Ghost Lv. 2

Teensy Power: Bug Lv. 1

Catching Power: Poison Lv. 1 Ultra Vegetable Sandwich Green Bell Pepper, Cherry Tomatoes, Cucumber, Red Onion, Watercress Salt, Olive Oil, Vinegar Encounter Power: Ghost Lv. 2

Teensy Power: Bug Lv. 2

Catching Power: Poison Lv. 1 Master Vegetable Sandwich Green Bell Pepper, Cherry Tomatoes, Cucumber, Red Onion, Watercress Salt, Olive Oil, Vinegar, Salty Herba Mystica Title Power: Ghost Lv. 2

Encounter Power: Bug Lv. 2

Catching Power: Poison Lv. 2 Hefty Sandwich Potato Tortilla, Fried Fillet, Prosciutto, Potato Salad Salt, Peanut Butter Encounter Power: Steel Lv. 1

Raid Power: Ghost Lv. 1

Catching Power: Bug Lv. 1 Great Hefty Sandwich Potato Tortilla, Fried Fillet, Prosciutto, Potato Salad, Herbed Sausage Salt, Peanut Butter Encounter Power: Ghost Lv. 2

Raid Power: Psychic Lv. 1

Catching Power: Dark Lv. 1 Ultra Hefty Sandwich Potato Tortilla, Fried Fillet, Prosciutto, Potato Salad, Herbed Sausage, Hamburger Salt, Peanut Butter Encounter Power: Ghost Lv. 2

Catching Power: Steel Lv. 2

Raid Power: Dark Lv. 1 Master Hefty Sandwich Potato Tortilla, Fried Fillet, Prosciutto, Potato Salad, Herbed Sausage, Hamburger Salt, Peanut Butter, Sour Herba Mystica Title Power: Ghost Lv. 2

Teensy Power: Dark Lv. 2

Catching Power: Normal Lv. 2 Five-Alarm Sandwich Chorizo, Onion, Green Bell Pepper Mustard, Chili Sauce, Pepper Humungo Power: Poison Lv. 1

Exp. Point Power: Normal Lv. 1

Raid Power: Dragon Lv. 1 Great Five-Alarm Sandwich Chorizo, Onion, Green Bell Pepper,Basil Mustard, Chili Sauce, Pepper Humungo Power: Poison Lv. 2

Raid Power: Fire Lv. 1

Exp. Point Power: Dragon Lv. 1 Ultra Five-Alarm Sandwich Chorizo, Onion, Green Bell Pepper, Basil, Jalapeno Mustard, Chili Sauce, Pepper Humungo Power: Poison Lv. 2

Raid Power: Fire Lv. 2

Exp. Point Power: Dragon Lv. 1 Master Five-Alarm Sandwich Chorizo, Onion, Green Bell Pepper, Basil, Jalapeno Mustard, Chili Sauce, Pepper, Spicy Herba Mystica Title Power: Poison Lv. 2

Humungo Power: Dragon Lv. 2

Raid Power: Normal Lv. 2 Nouveau Veggie Sandwich Watercress, Yellow Bell Pepper, Onion, Tomato Olive Oil, Wasabi Item Drop Power: Electric Lv. 1

Encounter Power: Fairy Lv. 1

Catching Power: Psychic Lv. 1 Great Nouveau Veggie Sandwich Watercress, Yellow Bell Pepper, Onion, Tomato, Cucumber Olive Oil, Wasabi Item Drop Power: Electric Lv. 2

Encounter Power: Fairy Lv. 1

Catching Power: Psychic Lv. 1 Ultra Nouveau Veggie Sandwich Watercress, Yellow Bell Pepper, Onion, Tomato, Cucumber Olive Oil, Wasabi, Mayonnaise Teensy Power: Electric Lv. 2

Encounter Power: Fairy Lv. 2

Catching Power: Psychic Lv. 1 Master Nouveau Veggie Sandwich Watercress, Yellow Bell Pepper, Onion, Tomato, Cucumber Olive Oil, Wasabi, Mayonnaise, Sweet Herba Mystica Title Power: Electric Lv. 2

Catching Power: Fairy Lv. 2

Encounter Power: Psychic Lv. 2 Spicy-Sweet Sandwich Hamburger, Tomato, Kiwi, Pineapple Butter, Horseradish Catching Power: Poison Lv. 1

Encounter Power: Fire Lv. 1

Item Drop Power: Ground Lv. 1 Great Spicy-Sweet Sandwich Hamburger, Tomato, Kiwi, Pineapple, Avocado Butter, Horseradish Catching Power: Dragon Lv. 2

Encounter Power: Ground Lv. 1

Item Drop Power: Poison Lv. 1 Ultra Spicy-Sweet Sandwich Hamburger, Tomato, Kiwi, Pineapple, Avocado, Cheese Butter, Horseradish Catching Power: Dragon Lv. 2

Encounter Power: Ground Lv. 2

Item Drop Power: Poison Lv. 1 Master Spicy-Sweet Sandwich Hamburger, Tomato, Kiwi, Pineapple, Avocado, Cheese Butter, Horseradish, Bitter Herba Mystica Title Power: Dragon Lv. 2

Item Drop Power: Poison Lv. 2

Encounter Power: Normal Lv. 2 Decadent Sandwich Smoked Fillet, Klawf Stick, Watercress, Basil Vinegar, Olive Oil, Salt Exp. Point Power: Ice Lv. 1

Raid Power: Psychic Lv. 1

Encounter Power: Dark Lv. 1 Great Decadent Sandwich Smoked Fillet, Klawf Stick, Watercress, Basil, Tofu Vinegar, Olive Oil, Salt Exp. Point Power: Ice Lv. 2

Encounter Power: Normal Lv. 1

Catching Power: Dark Lv. 1 Ultra Decadent Sandwich Smoked Fillet, Klawf Stick, Watercress, Basil, Tofu, Red Onion Vinegar, Olive Oil, Salt Exp. Point Power: Ghost Lv. 2

Encounter Power: Dark Lv. 2

Catching Power: Ice Lv. 1 Master Decadent Sandwich Smoked Fillet, Klawf Stick, Watercress, Basil, Tofu, Red Onion Vinegar, Olive Oil, Salt, Spicy Herba Mystica Title Power: Ghost Lv. 2

Humungo Power: Dark Lv. 2

Encounter Power: Ice Lv. 2 Tofu Sandwich Tofu, Tofu, Rice, Lettuce, Avocado Wasabi, Salt Title Power: Ghost Lv. 2

Humungo Power: Dark Lv. 2

Encounter Power: Ice Lv. 2 Great Tofu Sandwich Tofu, Tofu, Rice, Lettuce, Avocado Wasabi, Salt, Horseradish Encounter Power: Normal Lv. 2

Raid Power: Fighting Lv. 1

Catching Power: Grass Lv. 1 Ultra Tofu Sandwich Tofu, Tofu, Rice, Lettuce, Avocado, Watercress Wasabi, Salt, Horseradish Raid Power: Normal Lv. 2

Encounter Power: Fighting Lv. 2

Catching Power: Grass Lv. 1 Master Tofu Sandwich Tofu, Tofu, Rice, Lettuce, Avocado, Watercress Wasabi, Salt, Horseradish, Salty Herba Mystica Title Power: Normal Lv. 2

Encounter Power: Grass Lv. 2

Catching Power: Fighting Lv. 2 Curry-and-Noodle Sandwich Noodles, Red Bell Pepper, Bacon, Yellow Bell Pepper, Olive Oil, Salt, Curry Powder Exp. Point Power: Electric Lv. 1

Encounter Power: Psychic Lv. 1

Catching Power: Rock Lv. 1 Great Curry-and-Noodle Sandwich Noodles, Red Bell Pepper, Bacon, Yellow Bell Pepper, Jalapeno Olive Oil, Salt, Curry Powder Item Drop Power: Rock Lv. 2

Encounter Power: Psychic Lv. 1

Catching Power: Electric Lv. 1 Ultra Curry-and-Noodle Sandwich Noodles, Red Bell Pepper, Bacon, Yellow Bell Pepper, Jalapeno, Egg Olive Oil, Salt, Curry Powder Exp. Point Power: Rock Lv. 2

Encounter Power: Grass Lv. 2

Catching Power: Ice Lv. 1 Master Curry-and-Noodle Sandwich Noodles, Red Bell Pepper, Bacon, Yellow Bell Pepper, Jalapeno, Egg Olive Oil, Salt, Curry Powder, Sweet Herba Mystica Title Power: Rock Lv. 2

Egg Power Lv. 2

Encounter Power: Normal Lv. 2 Tower Sandwich Hamburger, Noodles, Potato Salad, Rice Olive Oil, Salt, Curry Powder Exp. Point Power: Steel Lv. 1

Encounter Power: Fire Lv. 1

Humungo Power: Ghost Lv. 1 Great Tower Sandwich Hamburger, Noodles, Potato Salad, Rice, Klawf Stick Olive Oil, Salt, Curry Powder Exp. Point Power: Steel Lv. 2

Encounter Power: Ghost Lv. 1

Humungo Power: Ice Lv. 1 Ultra Tower Sandwich Hamburger, Noodles, Potato Salad, Rice, Klawf Stick, Tofu Olive Oil, Salt, Curry Powder Encounter Power: Steel Lv. 2

Humungo Power: Ice Lv. 2

Catching Power: Normal Lv. 2 Master Tower Sandwich Hamburger, Noodles, Potato Salad, Rice, Klawf Stick, Tofu Olive Oil, Salt, Curry Powder, Bitter Herba Mystica Title Power: Steel Lv. 2

Encounter Power: Normal Lv. 2

Exp. Point Power: Fighting Lv. 2 Sushi Sandwich Rice, Smoked Fillet, Smoked Fillet, Klawf Stick Salt, Vinegar, Wasabi Encounter Power: Dark Lv. 1

Catching Power: Fighting Lv. 1

Humungo Power: Normal Lv. 1 Great Sushi Sandwich Rice, Smoked Fillet, Smoked Fillet, Klawf Stick Salt, Vinegar, Wasabi Encounter Power: Dark Lv. 1

Catching Power: Fighting Lv. 1

Humungo Power: Normal Lv. 1 Ultra Sushi Sandwich Rice, Smoked Fillet, Smoked Fillet, Klawf Stick Salt, Vinegar, Wasabi Exp. Point Power: Dark Lv. 2

Encounter Power: Fighting Lv. 1

Catching Power: Normal Lv. 1 Master Sushi Sandwich Rice, Smoked Fillet, Smoked Fillet, Klawf Stick Salt, Vinegar, Wasabi, Sour Herba Mystica Encounter Power: Ice Lv. 2

Catching Power: Normal Lv. 2

Humungo Power: Dark Lv. 1

These sandwiches will help you farm any resource faster and will make encountering Pokemon quicker if you are looking to catch the best possible stats for a specific Pokemon, especially a Ditto. You can even craft sandwiches that can boost shiny encounters if you are looking to pimp up your team. You can use this guide to find any sandwich you need to help you with your Pokemon journey.

