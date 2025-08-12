Madden 26 Superstar offers five different positions to play from, with four archetypes for each one. These archetypes define the kind of player you'll be, as well as how good your abilities are. But not everybody knows about the positions, or about each Archetype. Therefore, we listed all Madden 26 Superstar Archetypes below for your convenience.
What Are All The Positions You Can Play As in Madden 26 Superstar?
In Madden 26 Superstar, you can play as a:
- QB
- HB
- WR
- LB
- CB
Additionally, each position comes with different archetypes which influence your ability ranks and attributes.
Every QB Archetype in Madden 26
- Improvisor
- Gold Abilities:
- Arm Talent – Increases maximum throw distance
- Short Deadeye – Increased accuracy on short throws
- Mobile Deadeye – Increased accuracy
- Silver Abilities
- Mid Deadeye – Increased accuracy on medium throws
- Bronze Abilities
- Deep Deadeye – Increased accuracy on deep throws
- Pressure Cooker – Increased accuracy when under pressure
- Immovable Object – Increased chance to break sacks
- Spin Elite – Increased chance to fakeout defenders with spin moves
- Juke Elite – Increased chance to fakeout defenders with juke moves
- Stiff Arm Elite – Increased chance to break stiff arm in tackles
- Gold Abilities:
- Scrambler
- Gold Abilities
- Silver Abilities
- Arm Talent
- Spin Elite
- Juke Elite
- Bronze Abilities
- Short Deadeye
- Mid Deadeye
- Deep Deadeye
- Mobile Deadeye
- Pressure Cooker
- Immovable Object
- Stiff Arm Elite
- Field General
- Gold Abilities
- Short Deadeye
- Mid Deadeye
- Deep Deadeye
- Pressure Cooker
- Silver Abilities
- Arm Talent
- Immovable Object
- Bronze Abilities
- Mobile Deadeye
- Spin Elite
- Juke Elite
- Stiff Arm Elite
- Gold Abilities
- Gunslinger
- Gold Abilities
- Arm Talent
- Mid Deadeye
- Deep Deadeye
- Pressure Cooker
- Immovable Object
- Silver Abilities
- Bronze Abilities
- Mobile Deadeye
- Short Deadeye
- Juke Elite
- Spin Elite
- Stiff Arm Elite
- Gold Abilities
All HB Archetypes in Madden 26
- Elusive Back
- Gold Abilities
- Spin Elite
- Juke Elite
- Silver Abilities
- Bronze Abilities
- Twenty Twenty – Improved blocking from O-Line
- Secure Carrier – Decreases chance to fumble the ball
- Stiff Arm Elite – Increases chance to break stiff arms
- Truck Elite – Increases chance to break tackles
- Shake it Off – Improves chance to break strip tackles
- Short Route Elite – Improved catching/route running
- Sticky Fingers – Increased chance to catch any pass
- Iron Grip – Increases chance to catch pass when tackled
- Gold Abilities
- Power Back
- Gold Abilities
- Secure Carrier
- Stiff Arm Elite
- Truck Elite
- Shake It Off
- Silver Abilities
- Bronze Abilities
- Twenty Twenty
- Spin Elite
- Juke Elite
- Short Route Elite
- Sticky Fingers
- Iron Grip
- Gold Abilities
- Receiving Back
- Gold Abilities
- Silver Abilities
- Juke Elite
- Secure Carrier
- Sticky Fingers
- Iron Grip
- Bronze Abilities
- Twenty Twenty
- Spin Elite
- Stiff Arm Elite
- Truck Elite
- Shake It Off
- Short Route Elite
- One Cut
- Gold Abilities
- Secure Carrier
- Silver Abilities
- Bronze Abilities
- Twenty Twenty
- Spin Elite
- Stiff Arm Elite
- Truck Elite
- Shake It Off
- Short Route Elite
- Juke Elite
- Sticky Fingers
- Iron Grip
- Gold Abilities
Every WR Archetype in Madden 26
- Jump Specialist
- Gold Abilities
- Sticky Fingers
- Iron Grip
- Showboat – Improved catching mid-air
- Silver Abilities
- Release Technician – Increased chance to win vs the press
- Bronze Abilities
- Short Route Elite
- Mid Route Elite – Improved catching/route running on medium routes
- Deep Route Elite – Improved catching/route running on deep routes
- Juke Elite
- Spin Elite
- Stiff Arm Elite
- Gold Abilities
- Speedster
- Gold Abilities
- Silver Abilities
- Sticky Fingers
- Juke Elite
- Release Technician
- Spin Elite
- Bronze Abilities
- Iron Grip
- Showboat
- Short Route Elite
- Mid Route Elite
- Deep Route Elite
- Stiff Arm Elite
- Power Receiver
- Gold Abilities
- Iron Grip
- Release Technician
- Silver Abilities
- Stiff Arm Elite
- Bronze Abilities
- Sticky Fingers
- Showboat
- Short Route Elite
- Mid Route Elite
- Deep Route Elite
- Juke Elite
- Spin Elite
- Gold Abilities
- Tactician
- Gold Abilities
- Short Route Elite
- Mid Route Elite
- Silver Abilities
- Bronze Abilities
- Sticky Fingers
- Iron Grip
- Showboat
- Deep Route
- Release Technician
- Juke Elite
- Spin Elite
- Stiff Arm Elite
- Gold Abilities
All LB Archetypes in Madden 26
- Run Stopper
- Gold Abilities
- Tackle Elite – Improved Cut Sticks
- Destroyer – Improved Hit Sticks
- Run Ender – Quicker run sheds on all run plays
- Silver Abilities
- Bronze Abilities
- Honorary Tight End – Increases chance to catch any pass
- Zone KO Elite – Improved knockouts in zone coverage
- Man KO Elite – Improved knockouts in man coverage
- Overpowering – Improved Bull Rush Moves
- Finesser – Better Finesse moves
- Hot Pursuit – Improved resistance to fakeout
- Film Student – Coach Cam displays new info
- Gold Abilities
- Field General
- Gold Abilities
- Tackle Elite
- Destroyer
- Film Student
- Silver Abilities
- Zone KO Elite
- Man KO Elite
- Bronze Abilities
- Honorary Tight End
- Overpowering
- Finesser
- Run Ender
- Hot Pursuit
- Gold Abilities
- Coverage LB
- Gold Abilities
- Honorary Tight End
- Zone KO Elite
- Man KO Elite
- Silver Abilities
- Bronze Abilities
- Tackle Elite
- Destroyer
- Overpowering
- Finesser
- Run Ender
- Hot Pursuit
- Film Student
- Gold Abilities
- Blitzing LB
- Gold Abilities
- Overpowering
- Run Ender
- Finesser
- Silver Abilities
- Bronze Abilities
- Tackle Elite
- Destroyer
- Overpowering
- Hot Pursuit
- Film Student
- Zone KO Elite
- Man KO Elite
- Gold Abilities
Every CB Archetype in Madden 26
- Power Corner
- Gold Abilities
- Press Elite – Press wins fatigue receiver
- Silver Abilities
- Tackle Elite
- Destroyer
- Run Ender
- Bronze Abilities
- Honorary Receiver – Increases chance to catch any pass
- Zone KO Elite
- Man KO Elite
- Finesser
- Hot Pursuit
- Film Student
- Gold Abilities
- Ball Hawk
- Gold Abilities
- Honorary Receiver
- Zone KO Elite
- Silver Abilities
- Bronze Abilities
- Man KO Elite
- Finesser
- Hot Pursuit
- Film Student
- Tackle Elite
- Destroyer
- Run Ender
- Press Elite
- Gold Abilities
- Shutdown
- Gold Abilities
- Man KO Elite
- Press Elite
- Silver Abilities
- Bronze Abilities
- Honorary Receiver
- Zone KO Elite
- Tackle Elite
- Finesser
- Run Ender
- Hot Pursuit
- Film Student
- Gold Abilities
- Field General
- Gold Abilities
- Tackle Elite
- Film Student
- Silver Abilities
- Destroyer
- Hot Pursuit
- Bronze Abilities
- Honorary Receiver
- Zone KO Elite
- Man KO Elite
- Finesser
- Run Ender
- Press Elite
- Gold Abilities
Overall, that includes all positions and Archetypes in Madden 26 Superstar.
