Blizzard games are on sale between 25-67% during this weekend for the Battle.net Black Friday to Cyber Monday Sale.

Enjoy deals between 25% to 67% off on select Blizzard titles between now and November 27, 2023, for the annual Battle.net Black Friday x Cyber Monday Sale. Check out all of the great deals below and how much you can save by snagging them sometime this weekend.

Battle.net Black Friday Sale – By Series

Check out all of these deals based on different series under Blizzard:

Blizzard Arcade Collection

Game Edition Original Price New Price Discount Metascore Blizzard Arcade Collection Standard Edition $ 19.99 $ 9.99 50% 75

Call of Duty Battle.net Black Friday x Cyber Monday Sale

Game Edition Original Price New Price Discount Metascore Call of Duty: Black Ops 4 Standard Edition $ 59.99 $ 19.79 67% 83 Call of Duty: Black Ops 4 Digital Deluxe Edition $ 99.99 $ 39.99 60% 83 Call of Duty: Black Ops Cold War Standard Edition $ 59.99 $ 19.79 67% 76 Call of Duty: Modern Warfare Standard Edition $ 59.99 $ 19.79 67% 80 Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered Standard Edition $ 19.99 $ 14.99 25% 71 Call of Duty: Vanguard Standard Edition $ 59.99 $ 29.99 50% 73

Crash Bandicoot

Game Edition Original Price New Price Discount Metascore Crash Bandicoot 4: It's About Time Standard Edition $ 39.99 $ 19.99 50% 85

Diablo Battle.net Black Friday x Cyber Monday Sale

Game Edition Original Price New Price Discount Metascore Diablo II: Resurrected Standard Edition $ 39.99 $ 13.19 67% 80 Diablo II: Resurrected Prime Evil Collection $ 59.99 $ 19.79 67% 80 Diablo III Standard Edition $ 19.99 $ 9.99 50% 88 Diablo III Reaper of Souls $ 19.99 $ 9.99 50% 87 Diablo III Battle Chest $ 29.99 $ 19.98 33% 88 Diablo III Rise of the Necromancer $ 14.99 $ 9.99 33% 88 Diablo III Eternal Collection $ 39.99 $ 29.49 26% 88 Diablo IV Standard Edition $ 69.99 $ 41.99 40% 86 Diablo IV Ultimate Edition $ 99.99 $ 59.99 40% 86 Diablo IV Digital Deluxe Edition $ 89.99 $ 53.99 40% 86

Overwatch

Game Edition Original Price New Price Discount Metascore Overwatch 2 Invasion Bundle $ 14.99 $ 9.99 33% 79 Overwatch 2 Complete Hero Collection $ 19.99 $ 9.99 50% 79

Starcraft

Game Edition Original Price New Price Discount Metascore Starcraft Cartooned Standard Edition $ 9.99 $ 7.49 25% N/A Starcraft II Campaign Collection $ 39.99 $ 29.99 25% 93 Starcraft II Campaign Collection Digital Deluxe Edition $ 59.99 $ 39.99 33% 93 Starcraft II Nova Corps Covert Bundle $ 9.50 $ 6.50 32% 73 Starcraft Remastered Standard Edition $ 14.99 $ 7.49 50% 85 Starcraft Remastered + Cartooned Standard Edition $ 24.98 $ 14.98 40% N/A

Warcraft

Game Edition Original Price New Price Discount Metascore Warcraft III: Reforged Standard Edition $ 29.99 $ 14.99 50% 59

Sorted By Discount

The same lists, but this time sorted by discount in percent:

60 – 67% off

Game Edition Original Price New Price Discount Metascore Diablo II: Resurrected Standard Edition $ 39.99 $ 13.19 67% 80 Call of Duty: Black Ops 4 Standard Edition $ 59.99 $ 19.79 67% 83 Call of Duty: Black Ops Cold War Standard Edition $ 59.99 $ 19.79 67% 76 Call of Duty: Modern Warfare Standard Edition $ 59.99 $ 19.79 67% 80 Diablo II: Resurrected Prime Evil Collection $ 59.99 $ 19.79 67% 80 Call of Duty: Black Ops 4 Digital Deluxe Edition $ 99.99 $ 39.99 60% 83

50% off

Game Edition Original Price New Price Discount Metascore Starcraft Remastered Standard Edition $ 14.99 $ 7.49 50% 85 Blizzard Arcade Collection Standard Edition $ 19.99 $ 9.99 50% 75 Diablo III Standard Edition $ 19.99 $ 9.99 50% 88 Diablo III Reaper of Souls $ 19.99 $ 9.99 50% 87 Overwatch 2 Complete Hero Collection $ 19.99 $ 9.99 50% 79 Warcraft III: Reforged Standard Edition $ 29.99 $ 14.99 50% 59 Crash Bandicoot 4: It's About Time Standard Edition $ 39.99 $ 19.99 50% 85 Call of Duty: Vanguard Standard Edition $ 59.99 $ 29.99 50% 73

32%-40% off

Game Edition Original Price New Price Discount Metascore Starcraft Remastered + Cartooned Standard Edition $ 24.98 $ 14.98 40% N/A Diablo IV Standard Edition $ 69.99 $ 41.99 40% 86 Diablo IV Digital Deluxe Edition $ 89.99 $ 53.99 40% 86 Diablo IV Ultimate Edition $ 99.99 $ 59.99 40% 86 Diablo III Battle Chest $ 29.99 $ 19.98 33% 88 Diablo III Rise of the Necromancer $ 14.99 $ 9.99 33% 88 Overwatch 2 Invasion Bundle $ 14.99 $ 9.99 33% 79 Starcraft II Campaign Collection Digital Deluxe Edition $ 59.99 $ 39.99 33% 93 Starcraft II Nova Corps Covert Bundle $ 9.50 $ 6.50 32% 73

25%-26% off

Game Edition Original Price New Price Discount Metascore Diablo III Eternal Collection $ 39.99 $ 29.49 26% 88 Starcraft Cartooned Standard Edition $ 9.99 $ 7.49 25% N/A Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered Standard Edition $ 19.99 $ 14.99 25% 71 Starcraft II Campaign Collection $ 39.99 $ 29.99 25% 93

Sorted By Metascore

And now, are they actually worth it? Sometimes, some games aren't worth your time, no matter how steep the discount is. Here is the same list, but sorted by Metascore.

90s and Up

Game Edition Original Price New Price Discount Metascore Starcraft II Campaign Collection Digital Deluxe Edition $ 59.99 $ 39.99 33% 93 Starcraft II Campaign Collection $ 39.99 $ 29.99 25% 93

High 80s

Game Edition Original Price New Price Discount Metascore Diablo III Standard Edition $ 19.99 $ 9.99 50% 88 Diablo III Battle Chest $ 29.99 $ 19.98 33% 88 Diablo III Rise of the Necromancer $ 14.99 $ 9.99 33% 88 Diablo III Eternal Collection $ 39.99 $ 29.49 26% 88 Diablo III Reaper of Souls $ 19.99 $ 9.99 50% 87 Diablo IV Standard Edition $ 69.99 $ 41.99 40% 86 Diablo IV Digital Deluxe Edition $ 89.99 $ 53.99 40% 86 Diablo IV Ultimate Edition $ 99.99 $ 59.99 40% 86 Starcraft Remastered Standard Edition $ 14.99 $ 7.49 50% 85 Crash Bandicoot 4: It's About Time Standard Edition $ 39.99 $ 19.99 50% 85

Low 80s

Game Edition Original Price New Price Discount Metascore Call of Duty: Black Ops 4 Standard Edition $ 59.99 $ 19.79 67% 83 Call of Duty: Black Ops 4 Digital Deluxe Edition $ 99.99 $ 39.99 60% 83 Diablo II: Resurrected Standard Edition $ 39.99 $ 13.19 67% 80 Call of Duty: Modern Warfare Standard Edition $ 59.99 $ 19.79 67% 80 Diablo II: Resurrected Prime Evil Collection $ 59.99 $ 19.79 67% 80

79 and Below

Game Edition Original Price New Price Discount Metascore Overwatch 2 Complete Hero Collection $ 19.99 $ 9.99 50% 79 Overwatch 2 Invasion Bundle $ 14.99 $ 9.99 33% 79 Call of Duty: Black Ops Cold War Standard Edition $ 59.99 $ 19.79 67% 76 Blizzard Arcade Collection Standard Edition $ 19.99 $ 9.99 50% 75 Call of Duty: Vanguard Standard Edition $ 59.99 $ 29.99 50% 73 Starcraft II Nova Corps Covert Bundle $ 9.50 $ 6.50 32% 73 Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered Standard Edition $ 19.99 $ 14.99 25% 71 Warcraft III: Reforged Standard Edition $ 29.99 $ 14.99 50% 59

What do you think of this year's Battle.net x Blizzard Black Friday and Cyber Monday Sale? Are these numbers good enough, or do you wish that the discounts were even steeper? From what I can tell, it's actually nice to see more titles at the upper range of discounts than in the 20s, but whether or not these games are worth purchasing at these bargain prices is entirely up to you.