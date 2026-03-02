As we welcome in spring, Disney+ has new movies and shows to watch for in March 2026, including a Hannah Montana special with Miley Cyrus.

The Hannah Montana special isn't the only highlight, as the second season of Marvel's Daredevil: Born Again will premiere in March on Disney+.

The Hannah Montana special will celebrate the series' 20th anniversary. Alex Cooper will host the special, which will feature “never-before-seen archival footage.”

All the movies and shows coming to Disney+ in March 2026

Below is the full list of new titles coming to Disney+ in March 2026. Note: They are separated by day.

Sunday, Mar. 1

  • How Not to Draw: Shorts (Season 5 premiere)
  • Vet Detective (Premiere)

Monday, Mar. 2

  • In Your Radiant Season (Hulu original)

Tuesday, Mar. 3

  • American Idol (Season 9 — new episode)
  • BeddyByes (Premiere)

Wednesday, Mar. 4

  • Battle of Fates (Hulu original — season finale)

Saturday, Mar. 7

  • Locker Diaries: ZOMBIES: Shorts (New episode)

Sunday, Mar. 8

  • Ghost Elephants (Premiere)

Monday, Mar. 9

  • In Your Radiant Season (Hulu original new episodes)

Tuesday, Mar. 10

  • American Idol (Season 9 — new episode)

Saturday, Mar. 14

  • Locker Diaries: ZOMBIES: Shorts (New episode)

Monday, Mar. 16

  • In Your Radiant Season (Hulu original new episodes)

Tuesday, Mar. 17

  • American Idol (Season 9 new episode)

Wednesday, Mar. 18

  • Short Circuit Experimental Films: Life Drawings (Premiere)
  • Maddie & The Test
  • Life Drawings

Saturday, Mar. 21

  • Locker Diaries: ZOMBIES: Shorts (New episode)

Monday, Mar. 23

  • In Your Radiant Season (Hulu original — new episodes)

Tuesday, Mar. 24

  • American Idol (Season 9 — new episode)
  • Daredevil: Born Again (Season 2 premiere at 6 pm PST)
  • Hannah Montana 20th Anniversary Special (Disney+ original)
  • Magicampers (Premiere)

Friday, Mar. 27

  • Chibi Tiny Tales: Shorts (Season 6 — new episodes)
  • Versa: Short Film (Premiere)

Saturday, Mar. 28

  • Locker Diaries: ZOMBIES: Shorts (new episode)

Monday, Mar. 30

  • American Idol (Season 9 finale live at 8/7c)
  • In Your Radiant Season (Hulu original — new episodes)
  • Super Animals (Season 3 — new episodes)
  • Chibi Tiny Tales: Shorts (Season 6 — new episodes)