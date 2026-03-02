As we welcome in spring, Disney+ has new movies and shows to watch for in March 2026, including a Hannah Montana special with Miley Cyrus.
The Hannah Montana special isn't the only highlight, as the second season of Marvel's Daredevil: Born Again will premiere in March on Disney+.
The Hannah Montana special will celebrate the series' 20th anniversary. Alex Cooper will host the special, which will feature “never-before-seen archival footage.”
All the movies and shows coming to Disney+ in March 2026
Below is the full list of new titles coming to Disney+ in March 2026. Note: They are separated by day.
Sunday, Mar. 1
- How Not to Draw: Shorts (Season 5 premiere)
- Vet Detective (Premiere)
Monday, Mar. 2
- In Your Radiant Season (Hulu original)
Tuesday, Mar. 3
- American Idol (Season 9 — new episode)
- BeddyByes (Premiere)
Wednesday, Mar. 4
- Battle of Fates (Hulu original — season finale)
Saturday, Mar. 7
- Locker Diaries: ZOMBIES: Shorts (New episode)
Sunday, Mar. 8
- Ghost Elephants (Premiere)
Monday, Mar. 9
- In Your Radiant Season (Hulu original new episodes)
Tuesday, Mar. 10
- American Idol (Season 9 — new episode)
Saturday, Mar. 14
- Locker Diaries: ZOMBIES: Shorts (New episode)
Monday, Mar. 16
- In Your Radiant Season (Hulu original new episodes)
Tuesday, Mar. 17
- American Idol (Season 9 new episode)
Wednesday, Mar. 18
- Short Circuit Experimental Films: Life Drawings (Premiere)
- Maddie & The Test
- Life Drawings
Saturday, Mar. 21
- Locker Diaries: ZOMBIES: Shorts (New episode)
Monday, Mar. 23
- In Your Radiant Season (Hulu original — new episodes)
Tuesday, Mar. 24
- American Idol (Season 9 — new episode)
- Daredevil: Born Again (Season 2 premiere at 6 pm PST)
- Hannah Montana 20th Anniversary Special (Disney+ original)
- Magicampers (Premiere)
Friday, Mar. 27
- Chibi Tiny Tales: Shorts (Season 6 — new episodes)
- Versa: Short Film (Premiere)
Saturday, Mar. 28
- Locker Diaries: ZOMBIES: Shorts (new episode)
Monday, Mar. 30
- American Idol (Season 9 finale live at 8/7c)
- In Your Radiant Season (Hulu original — new episodes)
- Super Animals (Season 3 — new episodes)
- Chibi Tiny Tales: Shorts (Season 6 — new episodes)